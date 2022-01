Avocații se pregătesc să predea noua materie școlară: Educație juridică

Acestea vor fi predate de avocați, după ce în vara lui 2021 au dobândit dreptul de a fi cadre didactice în școli gimnaziale și licee. În acest sens a fost distribuit un chestionar pentru a se stabili câți avocați sunt de acord să se implice voluntar și neremunerat în activități de educație juridică în școli.

Copiii vor să își cunoască drepturile

Coordonatorul la nivel național al departamentului privind educaţia juridică în şcoli din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România este avocatul Luminița Ioana, decanul Baroului Argeș. Aceasta s-a implicat în proiecte de educație juridică cu mult înainte de legiferare și a mers în școli, unde le-a vorbit copiilor despre realitatea care ne înconjoară.

„Exista un protocol și în baza acelui protocol noi mergeam în școli. Am fost tot timpul în școli. Copiii sunt interesaţi de tot ce are corespondent cu realitatea. Cel mai mult îi interesează să își cunoască drepturile. Sunt foarte avizi să-și cunoască drepturile. Nu le poți povesti copiilor lucruri aride, care în mintea lor să nu aibă niciun fel de corespondent. Sunt foarte încântați de procesele simulate. Am făcut un proces pro și contra Facebook și am avut niște pledoarii extraordinar de frumoase. Copiii sunt surprinzător de maturi”, povestește Luminiţa Ioana.

Un avocat nu este complicele clientului

Prin aceste ore de educaţie juridică, avocaţii au văzut şi oportunitatea de a schimba percepţia oamenilor privind rolul apărătorului. „Dorim ca această materie să fie abordată și din perspectiva avocaților, ca parteneri indispensabili ai justiției, pentru ca oamenii să înțeleagă rolul acestora de apărători ai drepturilor lor, nu ai infractorilor. Pentru o societate democratică, echilibrul de forțe, egalitatea de arme contează cel mai mult. Dar, cumva, în spectacolul judiciar care se desfășoară în ultima vreme, acest rol al avocatului de apărător al cetății a fost uitat. Or, un avocat nu poate minți ca să-și apere clientul, nu este complicele lui. Avocatul poate construi apărarea doar în baza adevărului și ceea ce apără el sunt drepturile, nu persoana. Avocatul trebuie să rămână independent inclusiv față de client. Altfel, nu poate exista justiție. Este o realitate pe care prea puțini o mai cunosc și copiii trebuie să știe acest lucru”, spune coordonatorul departamentului din cadrul UNBR.

Literatura oferă multe teme juridice

O modalitate de predare ar fi aceea de abordare a unor teme literare privite şi din punct de vedere juridic. Opere celebre vor fi analizate la clasă, unde se vor discuta speţele. „Imaginați-vă o lume în care nu ar exista avocați, ci doar acuzatori! Ar fi ca în romanele distopice. Orwell sau Kafka au făcut acest exercițiu de imaginație. Și Shakespeare, cu celebra sa replică din „Henric al IV-lea”, în care personajul Dick spune: „Primul lucru pe care-l facem este să ucidem toți avocații”. E de analizat semnificația acestei replici în contextul luptei pentru menținerea democrației, pentru că în unele țări, în care autoritarismul ia amploare, avocații sunt primii vizați la persecuții, alături de jurnaliști. Ne-am gândit să abordăm aceste teme din literatura universală pentru a le explica elevilor necesitatea stringentă a echilibrului de forțe, dacă vrem să avem democrație. Chiar am avut întâlniri cu reprezentanții Ministerului Educației și am vorbit că am putea să le inserăm copiilor ideea de justiție inclusiv prin raportare la subiectele din literatura care se predă deja în școli. Pentru că viața și literatura sunt pline de spețe care pot fi abordate nu numai etic, ci și juridic. Practic, aproape orice compunere literară are și niște spețe incluse”, explică decanul de Argeș.

Nu avem numai drepturi, ci și obligații

În orele de predare interesul avocaţilor este atât să-i ajute pe elevi să înţeleagă care sunt drepturile lor, cât şi să-i determine să crească respectând legea. „În acest sens, aportul avocaților în predarea educației juridice este unul esențial, pentru că lor le revine sarcina apărării drepturilor fundamentale și, implicit, a conștientizării cetățenilor cu privire la drepturile lor. Ca să respecți legea, trebuie în primul rând să o înțelegi, ca și cetățean, să știi ce drepturi ai, dar și ce obligații. De aceea, eu și colegii mei considerăm că educația juridică trebuie să fie domeniul predilect al programelor de responsabilitate socială ale corpului avocaților. Sunt necesare un echilibru și o viziune completă în acest sens, care să implice nu numai judecători și procurori, ci și avocați. Educația juridică, încă de la vârste fragede, este foarte importantă pentru că, a crește un copil în respectul legii, înseamnă să ai un cetățean onorabil și responsabil mai târziu. În concepția noastră, copilul nu este numai obiect al protecției statului, ci și subiect activ care se implică în viața socială. El trebuie să-și însușească această atitudine încă de pe băncile școlii”, adaugă Luminiţa Ioana.

Se lucrează la programele școlare

În această perioadă, avocaţii care doresc să predea educaţie juridică în şcoli au de completat un chestionar pus la dispoziţie de UNBR. Astfel îşi dau acordul voluntar să predea fără să fie plătiţi, pentru că la acest moment toată munca se face neremunerat. De asemenea, au loc întâlniri pentru stabilirea programele şcolare.

„Am avut întâlniri cu reprezentanții Ministerului Educației, care sunt foarte interesați de participarea avocaților la educația juridică formală sau informală în învățământul preuniversitar. Astfel că lucrăm la programe diferențiate pentru gimnaziu și liceu, în care vom include aspectele esențiale pe care trebuie să le cunoască elevii pentru a porni în viață. Acestea se referă la drepturile pe care le au în funcție de vârstă, dar și la obligațiile lor. De exemplu, dacă abordăm libertatea de exprimare, o vom face în contextul specific vârstei și în special în mediul online, unde sunt ei prezenți. Copiii trebuie să știe că anumite comportamente se pot transforma în discurs al urii sau cyberbullying și sunt responsabili pentru aceasta. Trebuie educați sub aspectul dreptului la viață privată și al riscurilor pe care le presupune o etalare prea largă în mediul online. Trebuie să știe să facă un contract simplu, ce drepturi și obligații presupune acesta. Să realizeze că orice om contractează aproape zilnic, când cumpără ceva de la magazin, când se angajează la ceva, când face o promisiune. Orice acțiune umană presupune drepturi și obligații. Or, dacă sunt învățați de mici cu privire la aceste aspecte, când vor crește le vor avea în sânge. Copiii trebuie să știe că ei sunt cetățeni activi care pot contribui la bunăstarea societății, având informația necesară”, spune Luminiţa Ioana.