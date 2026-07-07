Bac 2026, sesiunea de toamnă. Cine se poate înscrie. Calendar complet

Examenul de Bacalaureat 2026 rămâne condiția principală pentru admiterea la majoritatea facultăților și pentru ocuparea numeroaselor locuri de muncă ce solicită diploma de studii liceale. Pentru absolvenții care nu au promovat în sesiunea din vară, sesiunea de toamnă reprezintă o nouă oportunitate de a obține diploma fără a pierde încă un an.

Când începe sesiunea de toamnă de la Bac 2026

Prima etapă importantă este înscrierea candidaților, care are loc în perioada 14-21 iulie 2026. În acest interval se pot înscrie inclusiv elevii care promovează examenele de corigență organizate în vară.

Evaluarea competențelor începe la începutul lunii august, iar probele scrise sunt programate între 10 și 13 august.

Calendarul complet al sesiunii august 2026 este următorul:

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe.

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Proba A.

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – Proba B.

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – Proba C.

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale – Proba D.

10 august 2026 – Limba și literatura română – Proba E.a) scris.

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – Proba E.c).

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – Proba E.d).

13 august 2026 – Limba și literatura maternă – Proba E.b).

Pe 18 august 2026 vor fi afișate rezultatele inițiale până la ora 12:00. În aceeași zi începe și procedura de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor, care continuă în perioada 19-20 august. Contestațiile vor fi soluționate în intervalul 20-21 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.

Cine poate da bacul în sesiunea de toamnă

La sesiunea de toamnă se pot înscrie mai multe categorii de candidați.

Pot participa absolvenții promoției 2026 care nu au promovat examenul în sesiunea de vară, absolvenții promoțiilor anterioare care nu au reușit să promoveze Bacalaureatul sau care nu s-au prezentat în anii precedenți, precum și elevii care au promovat examenele de corigență în timpul verii și au dobândit astfel dreptul de a susține examenul.

Legislația permite susținerea examenului de un număr nelimitat de ori. Astfel, indiferent de anul absolvirii sau de vârsta candidatului, examenul poate fi reluat până la obținerea diplomei de Bacalaureat.

Ce se întâmplă dacă ai picat bacul la o singură materie

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale absolvenților este dacă trebuie să susțină din nou toate probele atunci când au fost respinși la o singură disciplină.

Răspunsul este nu.

Candidații care au promovat celelalte probe beneficiază de recunoașterea rezultatelor obținute și vor susține doar examenul la materia la care nu au obținut nota minimă de promovare.

Pentru a participa la sesiunea de toamnă, candidatul trebuie să se înscrie la liceul unde a susținut examenul și să solicite recunoașterea probelor deja promovate. Dosarul de înscriere include documentele solicitate de unitatea de învățământ, precum actul de identitate, certificatul de naștere, foaia matricolă și cererea pentru recunoașterea rezultatelor anterioare.

Perioada dintre cele două sesiuni poate fi folosită pentru pregătire suplimentară, astfel încât șansele de promovare să crească la examenul restant.

După promovarea ultimei probe, absolventul primește diploma de Bacalaureat și se poate înscrie la facultate, dacă perioada de admitere permite acest lucru. Unele universități acceptă înscrieri condiționate, urmând ca diploma să fie depusă ulterior.

Cine trebuie să plătească pentru a da bacul în toamnă

Primele două prezentări la examenul de Bacalaureat sunt gratuite.

Începând cu cea de-a treia participare, candidații trebuie să achite o taxă stabilită anual de Ministerul Educației și inspectoratele școlare.

Potrivit Notei privind cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor naționale în anul școlar 2025-2026, absolvenții care susțin toate probele examenului de Bacalaureat în 2026 vor achita o taxă de 540 de lei, cu 41 de lei mai mare decât în anul precedent.

Pentru cei care susțin doar una sau mai multe probe scrise, fără reluarea întregului examen, taxa este de 180 de lei pentru fiecare probă.

Plata trebuie efectuată înainte de depunerea dosarului, iar dovada achitării este obligatorie pentru validarea înscrierii. Modalitatea de plată diferă în funcție de procedurile stabilite de fiecare inspectorat școlar.

Cum promovezi examenul de Bacalaureat

Pentru promovarea examenului, fiecare candidat trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și media generală de cel puțin 6.

Dacă una dintre probe este notată sub 5, examenul este considerat nepromovat, chiar dacă media generală depășește pragul de promovare.

Există însă și situații în care un candidat poate pierde dreptul de a participa imediat la următoarele sesiuni. Elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai pot continua examenul în sesiunea respectivă și sunt excluși automat din următoarele două sesiuni de Bacalaureat.

Pentru ceilalți candidați, regulile sunt mai permisive. Notele obținute la probele promovate rămân valabile, ceea ce înseamnă că examenul poate fi finalizat etapizat, fără repetarea evaluărilor deja promovate. Acest sistem le oferă absolvenților posibilitatea de a reveni la fiecare sesiune organizată de Ministerul Educației până la obținerea diplomei de Bacalaureat.