Ministerul Educației schimbă regulile pentru echivalarea competențelor digitale la Bacalaureat

Schimbare majoră la Bacalaureat 2026: elevii scapă de drumurile la notar pentru echivalarea competențelor digitale

Elevii care susțin examenul de bacalaureat primesc o veste importantă: procedura de echivalare a probei de competențe digitale a fost simplificată. Un nou ordin publicat în Monitorul Oficial introduce o alternativă la copiile legalizate, reducând birocrația și facilitând depunerea documentelor, potrivit Edupedu.ro.

Ministerul Educației a actualizat metodologia privind recunoașterea certificatelor de competențe digitale, care pot înlocui proba D din cadrul examenului de bacalaureat. Modificarea vine prin Ordinul 3.739/2026 și vizează în principal simplificarea modului în care elevii își pot depune documentele.

Noua reglementare aduce o diferențiere clară în funcție de tipul certificatului deținut. Astfel, pentru anumite certificări se păstrează procedura clasică: „o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului obținut”. În același timp, pentru alte tipuri de certificări, elevii au acum la dispoziție o alternativă mai simplă: „o cerere scrisă, însoțită de o copie validată/verificată a certificatului obținut”.

Mai puțină birocrație pentru elevi

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea obligativității generale de a legaliza documentele la notar. Până acum, această etapă presupunea timp pierdut și costuri suplimentare pentru elevi și familiile lor.

Prin noul ordin, autoritățile introduc o variantă alternativă de verificare a documentelor, fără a mai impune în toate cazurile legalizarea. Astfel, copiile pot fi validate sau verificate conform unei proceduri stabilite la nivelul Comisiei Naționale de Bacalaureat.

Această schimbare este reflectată și în procesul de analiză a dosarelor. Conform noilor prevederi, comisiile de bacalaureat trebuie să verifice „dacă există copia legalizată a certificatului, respectiv copia validată/verificată a certificatului, conform procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat”.

Ce NU se schimbă

Deși procedura de depunere a documentelor a fost flexibilizată, Ministerul Educației subliniază că nu au fost modificate criteriile de fond. Lista certificatelor recunoscute rămâne aceeași, iar condițiile pentru echivalarea probei de competențe digitale nu au suferit modificări.

Prin urmare, elevii trebuie în continuare să dețină certificări recunoscute la nivel european pentru a beneficia de echivalare, însă modul în care acestea sunt prezentate a devenit mai accesibil.