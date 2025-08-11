x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Educatie 23 de candidați au fost eliminați pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă

23 de candidați au fost eliminați pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă

de Redacția Jurnalul    |    11 Aug 2025   •   21:45
23 de candidați au fost eliminați pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă

Un număr de 23 de candidați au fost eliminați luni pentru fraudă la proba la Limba și Literatura Română a Bacalaureatului de toamnă, iar alți peste 2.000 nu s-au prezentat, a anunțat Ministerul Educației.

Ministerul a anunțat că rata de participare la proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat, desfășurată luni, a fost de 87,1%: 13.992 de candidați prezenți din totalul de 16.058 de candidați înscriși.

Nu s-au prezentat 2.066 de candidați, iar 23 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

În funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, în urma solicitărilor exprese, numărul candidaților prezenți la fiecare probă diferă.

Examenul continuă marți cu proba obligatorie a profilului, miercuri cu proba la alegere a profilului și specializării și joi cu proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august, după rezolvarea contestațiilor.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Subiecte în articol: bacalaureat limba si literatura romana fraudă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri