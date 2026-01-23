Când vor avea elevii vacanța de schi. Programul zilelor libere din fiecare județ

Programul vacanței din februarie 2026
În perioada 9-15 februarie 2026 vor fi în vacanță elevii din Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș.
Între 16-22 februarie 2026 vor intra în vacanță elevii din Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, plus București, Iași, Argeș, Buzău și Olt.
În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026 va fi vacanță pentru elevii din Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Vaslui, notează observatornews.ro.
Această structură flexibilă asigură mai puțină aglomerație în stațiunile montane.