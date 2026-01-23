Când vor avea elevii vacanța de schi. Programul zilelor libere din fiecare județ

x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Ian 2026   •   18:00
Sursa foto: Vacanța de schi este flexibilă, fiind decisă de inspectoratele școlare din fiecare județ.

Elevii se vor bucura de vacanța de schi între 9 februarie și 1 martie 2026, fiind stabilită de inspectoratele școlare județene în consultare cu părinții și profesorii.

Programul vacanței din februarie 2026

În perioada 9-15 februarie 2026 vor fi în vacanță elevii din Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș.

Între 16-22 februarie 2026 vor intra în vacanță elevii din Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, plus București, Iași, Argeș, Buzău și Olt.

În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026 va fi vacanță pentru elevii din Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Vaslui, notează observatornews.ro.

Această structură flexibilă asigură mai puțină aglomerație în stațiunile montane.

