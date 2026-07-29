Record de străini pentru burse de studiu în universități românești. Au fost depuse zeci de mii de candidaturi

Oana Țoiu a anunțat, miercuri, că 88.795 de candidaturi au fost depuse în acest an pentru bursele de studii în România, unul dintre principalele instrumente de diplomație educațională ale Ministerului Afacerilor Externe.

Numărul candidaturilor este de 19 ori mai mare decât cel înregistrat în urmă cu patru ani.

„Ce văd acești tineri în România? Dincolo de o țară care merită cunoscută, văd universități care formează ingineri, medici, juriști, oameni de IT, artiști și o șansă de a-și construi un viitor pornind de aici. Văd, cel mai probabil, și progresul nostru din ultimii 30 de ani și, cu siguranță, apartenența la Uniunea Europeană și șansele pe care le ai aici și pornind de aici”, a declarat Oana Țoiu.

După parcurgerea tuturor etapelor de validare interinstituțională, rezultatele finale vor fi transmise tuturor candidaților, iar cei selectați vor studia, în baza burselor Guvernului României, în centre universitare din întreaga țară.

„Peste câțiva ani, mulți dintre ei se vor întoarce acasă cu o diplomă românească și cu o legătură de-o viață cu țara noastră, iar alții vor rămâne punți între România și locurile din care au venit”, a mai spus Oana Țoiu.

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Top 10 țări după numărul de candidaturi

Potrivit datelor MAE, 46.321 de candidaturi, adică 52,2% din total, provin din Asia.

Pe locul al doilea se află Africa, cu 39.669 de candidaturi (44,7%), urmată de America de Nord (1.718 – 1,9%), America de Sud (974 – 1,1%), Europa din afara Uniunii Europene (97 – 0,1%) și Oceania (16 candidaturi).

Pakistan – 14.515

Afganistan – 8.956

Bangladesh – 8.916

Nigeria – 4.524

Siria – 3.257

Palestina – 2.677

Ciad – 2.488

Indonezia – 2.417

Etiopia – 2.408

Somalia – 2.108.

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