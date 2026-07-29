Oana Țoiu a anunțat, miercuri, că 88.795 de candidaturi au fost depuse în acest an pentru bursele de studii în România, unul dintre principalele instrumente de diplomație educațională ale Ministerului Afacerilor Externe.
Numărul candidaturilor este de 19 ori mai mare decât cel înregistrat în urmă cu patru ani.
„Ce văd acești tineri în România? Dincolo de o țară care merită cunoscută, văd universități care formează ingineri, medici, juriști, oameni de IT, artiști și o șansă de a-și construi un viitor pornind de aici. Văd, cel mai probabil, și progresul nostru din ultimii 30 de ani și, cu siguranță, apartenența la Uniunea Europeană și șansele pe care le ai aici și pornind de aici”, a declarat Oana Țoiu.
După parcurgerea tuturor etapelor de validare interinstituțională, rezultatele finale vor fi transmise tuturor candidaților, iar cei selectați vor studia, în baza burselor Guvernului României, în centre universitare din întreaga țară.
„Peste câțiva ani, mulți dintre ei se vor întoarce acasă cu o diplomă românească și cu o legătură de-o viață cu țara noastră, iar alții vor rămâne punți între România și locurile din care au venit”, a mai spus Oana Țoiu.
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Top 10 țări după numărul de candidaturi
Potrivit datelor MAE, 46.321 de candidaturi, adică 52,2% din total, provin din Asia.
Pe locul al doilea se află Africa, cu 39.669 de candidaturi (44,7%), urmată de America de Nord (1.718 – 1,9%), America de Sud (974 – 1,1%), Europa din afara Uniunii Europene (97 – 0,1%) și Oceania (16 candidaturi).
Pakistan – 14.515
Afganistan – 8.956
Bangladesh – 8.916
Nigeria – 4.524
Siria – 3.257
Palestina – 2.677
Ciad – 2.488
Indonezia – 2.417
Etiopia – 2.408
Somalia – 2.108.
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You said:
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ChatGPT said:
Sigur. Pentru ce imagine sau subiect ai nevoie de titluri pentru alt text? Trimite imaginea sau descrie-o, iar îți pot oferi mai multe variante (scurte, descriptive, SEO-friendly sau accesibile).
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You said:
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ChatGPT said:
Pentru acest articol, iată mai multe variante de titluri pentru alt text (descrieri de imagine), în funcție de stil:
Variante descriptive (accesibilitate)
- „Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor și Apărării, vorbește despre alerta cu bombă de la Portul Constanța”
- „Portul Constanța, vizat de o alertă cu bombă transmisă prin telefon”
- „Autoritățile verifică o alertă cu bombă generată printr-un mesaj audio cu voce creată de inteligență artificială”
- „Terminalul de pasageri al Portului Constanța, evacuat temporar după o alertă cu bombă”
- „Ministrul Radu Miruță oferă declarații despre investigația privind alerta de securitate din Portul Constanța”
Variante scurte pentru SEO
- „Alertă cu bombă la Portul Constanța”
- „Radu Miruță despre alerta cu bombă din port”
- „Investigație după o amenințare cu bombă la Constanța”
- „Mesaj AI folosit într-o alertă falsă la Portul Constanța”
- „Portul Constanța, verificat după o amenințare telefonică”
Variante mai jurnalistice
- „Radu Miruță: alerta cu bombă de la Portul Constanța ar fi fost transmisă printr-o voce generată de AI”
- „Alerta de la Portul Constanța, investigată de autorități după un apel internațional”
- „Terminalul de pasageri din Portul Constanța, în centrul unei alerte de securitate”
- „Autoritățile române investighează o posibilă operațiune de război hibrid la Portul Constanța”
- „Apeluri din afara României au declanșat alerta cu bombă din Portul Constanța”
Pentru un alt text de imagine propriu-zis, recomand de obicei o formulare neutră, de tipul:
„Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor și Apărării, susține declarații despre alerta cu bombă de la Portul Constanța” — dacă imaginea îl prezintă pe ministru.
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You said:
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ChatGPT said:
Dacă te referi la alt text pentru imaginea asociată articolului, iată mai multe variante:
- „Radu Miruță, declarații despre alerta cu bombă de la Portul Constanța”
- „Ministrul Radu Miruță vorbește despre investigația privind amenințarea cu bombă din Portul Constanța”
- „Alertă de securitate la Portul Constanța după un apel telefonic cu amenințare cu bombă”
- „Terminalul de pasageri din Portul Constanța, evacuat în urma unei alerte cu bombă”
- „Autoritățile verifică o amenințare cu bombă transmisă printr-un mesaj audio generat de inteligență artificială”
- „Portul Constanța, vizat de o alertă cu bombă investigată de autorități”
- „Radu Miruță prezintă detalii despre alerta declanșată la Portul Constanța”
- „Investigație privind o alertă falsă cu bombă la Portul Constanța”
- „Mesaj audio generat cu AI, folosit într-o amenințare la adresa Portului Constanța”
- „Echipele de intervenție verifică alerta cu bombă de la terminalul de pasageri din Constanța”
- „Portul Constanța rămâne deschis după alerta cu bombă transmisă telefonic”
- „Autoritățile române anchetează o posibilă amenințare hibridă la Portul Constanța”
- „Alerta cu bombă de la Constanța, transmisă prin numere de telefon din străinătate”
- „Terminalul de pasageri al Portului Constanța, verificat după o amenințare telefonică”
- „Radu Miruță anunță verificări după alerta de securitate din Portul Constanța”
Pentru un alt text SEO și accesibil, cele mai potrivite ar fi variantele 1, 3, 5 sau 7, în funcție de ce apare efectiv în fotografie.
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You said:
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ChatGPT said:
Pentru acest articol, iată mai multe variante de alt text pentru imagine:
Variante descriptive
- „Oana Țoiu anunță numărul record de candidaturi pentru bursele de studii oferite de Guvernul României”
- „Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, prezintă date despre bursele de studii pentru tineri străini”
- „Mii de tineri din peste 150 de țări au aplicat pentru bursele de studii în România”
- „Oana Țoiu vorbește despre programul de burse al Guvernului României pentru studenți internaționali”
- „România atrage aproape 89.000 de candidaturi pentru bursele educaționale oferite străinilor”
Variante scurte, SEO
- „Record de candidaturi pentru bursele României”
- „88.795 de tineri au aplicat pentru burse în România”
- „Burse de studii în România pentru tineri din peste 150 de țări”
- „Oana Țoiu despre succesul burselor guvernamentale românești”
- „România, destinație pentru studenți internaționali”
Variante jurnalistice
- „Programul de burse al României înregistrează un număr record de aplicanți”
- „Peste 88.000 de tineri concurează pentru bursele oferite de Guvernul României”
- „Asia și Africa domină lista candidaților pentru bursele de studii în România”
- „Diplomația educațională românească atrage mii de candidați din întreaga lume”
- „Oana Țoiu anunță creșterea spectaculoasă a interesului pentru studiile în România”