Contestații Bacalaureat 2026: O elevă din Galați a obținut media 10 după recorectare

O elevă a obținut media 10 după ce lucrările la Limba și literatura română și Istorie au fost recorectate, diferențele față de notele inițiale depășind un punct la fiecare probă.

O elevă din Galați a terminat cu media 10 la Bac

Lorena Mariana Irimia, absolventă a Colegiului Național „Costache Negri” din Galați, a fost surprinsă de rezultatele inițiale. Deși obținuse nota 10 la Geografie, a primit 8,85 la Limba română și 9,35 la Istorie, motiv pentru care a decis să depună contestații, convinsă fiind că lucrările sale meritau o evaluare mai bună.

Recorectarea i-a dat dreptate. După soluționarea contestațiilor, eleva a obținut nota 10 la toate cele trei probe, încheind examenul de Bacalaureat cu media maximă.

"Mama mea a fost cea care m-a anunţat de rezultatul la contestaţii şi sincer am fost mai mult liniştită. Ştiam că în sfârşit am fost evaluată corect. Este o diferenţă uriaşă, de aceea la istorie pur şi simplu nu imi puteam explica", a explicat eleva pentru observatornews.ro.

Profesorii spun că rezultatul confirmă parcursul său școlar. De-a lungul celor patru ani de liceu, Lorena s-a remarcat prin rezultate foarte bune la învățătură și participări la olimpiade naționale, fiind una dintre cele mai bune eleve ale promoției.

Din toamnă, tânăra își va continua studiile în Italia, după ce a fost admisă la un program de Economie și Management la Universitatea Catolică din Milano. Ea a solicitat și o bursă de studii și a obținut un loc de cazare în campus, urmând să își construiască o carieră în domeniul financiar.

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Rezultate la Bac după contestații

Potrivit datelor oficiale, rata de promovare a examenului de Bacalaureat a crescut cu aproximativ două puncte procentuale, până la 76,9%.

Diferențele dintre notele inițiale și cele finale au fost semnificative în multe cazuri. La proba de Limba și literatura română, cea mai mare majorare după recorectare a fost de 3,45 puncte. În același timp, sute de candidați au primit note mai mici după contestații, unele diminuări depășind un punct și jumătate. Cea mai mare scădere înregistrată la nivel național a fost de 2,65 puncte.

În total, aproape 30.000 de candidați nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea din acest an.