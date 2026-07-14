Angajări fără Bac în 2026: Joburi, salarii și domenii cu cele mai multe oferte

Anunțurile de recrutare promovează salarii atractive, bonusuri de performanță, tichete de masă și alte beneficii, în încercarea de a atrage tineri aflați la început de drum.

Domenii unde nu se cere diplomă de Bac

Printre domeniile care recrutează fără diplomă de Bac sunt HoReCa, logistică, retail, centrele de relații cu clienții și chiar aviația, prin programe de pregătire pentru însoțitori de bord.

De exemplu, Alessio nu a promovat examenul de Bacalaureat și urmează acum cursurile unei școli de însoțitori de bord și speră să înceapă o carieră în aviație până la finalul verii.

"De când eram copil mi-am dorit să intru în aviație! De când am zburat prima dată cu părinții mei. Sigur am nevoie și de ăla în viață mai încolo, pentru ce-mi doresc eu să fac", a spus tânărul pentru observatornews.ro.

Programul de pregătire durează aproximativ trei săptămâni, iar companiile aeriene organizează frecvent sesiuni de recrutare.

Potrivit trainerilor, diploma de Bacalaureat nu reprezintă un criteriu eliminatoriu pentru admiterea la cursuri, iar șansele candidaților sunt similare, indiferent de rezultatele obținute la examenele pentru finalzarera liceului.

Oportunități există și în sectorul logistic, unde tinerii se pot angaja ca manipulanți de marfă. Pe lângă salariul de bază, angajatorii oferă bonusuri de performanță, tichete de masă și prime de loialitate, iar orele suplimentare pot crește considerabil veniturile.

Și industria HoReCa continuă să recruteze personal fără studii superioare sau diplomă de Bacalaureat. Posturile de ajutor de ospătar, ajutor de bucătar, barman, ajutor de barman sau hostess sunt în continuare la mare căutare.

În unele cazuri, pachetul salarial, care include salariul de bază, bacșișul, bonurile de masă și transportul, poate ajunge la aproximativ 4.000 de lei pe lună.

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Recomandări pentru tinerii fără diplomă de Bac

Specialiștii în recrutare recomandă tinerilor care nu au promovat Bacalaureatul să investească în dezvoltarea competențelor profesionale. Cursurile de calificare, certificările și cunoașterea unei limbi străine pot crește considerabil șansele de angajare și nivelul salarial, chiar și în lipsa diplomei de Bac.

În prezent, un lucrător comercial poate câștiga până la 3.500 de lei pe lună, în timp ce un tâmplar poate avea un salariu de aproximativ 5.000 de lei, în funcție de experiență și angajator.