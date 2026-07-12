Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 au fost publicate astăzi. Ministrul Educației anunță creșterea ratei de promovare

Decizia reprezintă o veste importantă pentru zecile de mii de absolvenți de liceu care așteaptă rezultatele definitive ale examenului de Bacalaureat 2026. Totodată, ministrul a transmis că, în urma analizării contestațiilor, rata de promovare a înregistrat o creștere față de rezultatele afișate inițial.

Rezultate finale la Bacalaureat 2026 după contestații

Rata de promovare la examenul național de bacalaureat 2026 a crescut la 76,9% după soluționarea contestațiilor, cu 2,1 puncte procentuale față de rezultatele inițiale, când promovarea era de 74,8%, a anunțat duminică Ministerul Educației.

Potrivit datelor oficiale, au promovat examenul 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de promovare de 35,1%.

Cele mai multe medii finale s-au situat în intervalul 9,00-9,49, fiind înregistrate 16.704 astfel de rezultate. Totodată, 70 de candidați au obținut media generală 10.

La probele scrise au fost acordate 499 de note de 10 la Limba și literatura română, 35 la Limba și literatura maternă, 3.832 la proba obligatorie a profilului (2.455 la Matematică și 1.377 la Istorie) și 3.312 la proba la alegere a profilului și specializării. Cele mai multe note maxime la această ultimă probă au fost obținute la disciplina Logică și argumentare, unde 886 de candidați au primit nota 10.

În total, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar alți 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă.

În sesiunea iunie-iulie 2026 au fost depuse 55.454 de contestații, reprezentând 15,02% din numărul total al lucrărilor. Cele mai multe au vizat proba scrisă la Limba și literatura română, unde au fost înregistrate 21.901 contestații.

Rezultatele finale la BAC 2026 au fost afișate duminică

Ministrul Educației a anunțat, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că rezultatele finale la Bacalaureat 2026 vor fi disponibile încă de duminică, fără ca absolvenții să mai fie nevoiți să aștepte până luni.

Potrivit oficialului, publicarea rezultatelor este estimată pentru ora 17:00, iar listele complete vor putea fi consultate pe platforma oficială destinată examenului de Bacalaureat.

Această modificare a calendarului vine în beneficiul candidaților, care vor afla mai repede situația finală și vor putea lua decizii privind admiterea la facultate sau înscrierea la sesiunea următoare, în cazul în care nu au promovat examenul.

Rata de promovare la Bacalaureat 2026 a crescut după contestații

O altă informație importantă transmisă de ministrul Mihai Dimian este faptul că rezultatele reevaluării lucrărilor au dus la o creștere a ratei de promovare.

La afișarea rezultatelor inițiale, pe 7 iulie, promovabilitatea la nivel național era de 74,8%, un procent foarte apropiat de cel înregistrat în anul precedent înainte de soluționarea contestațiilor, când rata de promovare a fost de 74,3%.

Ca în fiecare an, reevaluarea lucrărilor a modificat rezultatele pentru o parte dintre candidați, iar unii dintre aceștia au reușit să obțină notele necesare pentru promovarea examenului sau pentru majorarea mediei finale.

Creșterea promovabilității după soluționarea contestațiilor confirmă importanța acestui proces, care oferă elevilor posibilitatea de a solicita reverificarea lucrărilor atunci când consideră că nota obținută nu reflectă nivelul real al performanței lor.

Unde pot fi verificate rezultatele finale la Bacalaureat 2026

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe site-ul oficial al Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro.

Ca și în anii precedenți, afișarea rezultatelor se face în conformitate cu normele privind protecția datelor personale. Candidații își vor putea identifica rezultatele utilizând codurile individuale primite la înscriere, fără afișarea numelor și prenumelor.

După publicarea rezultatelor definitive, notele devin finale și nu mai pot fi contestate.

Calendarul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026

Pentru absolvenții care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu au putut participa la toate probele, Ministerul Educației organizează și sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026.

Potrivit calendarului oficial, probele scrise vor avea loc în perioada 10–13 august, iar rezultatele inițiale vor fi afișate înainte de etapa contestațiilor. După soluționarea acestora, rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi publicate pe 24 august.

Aceasta reprezintă ultima oportunitate din acest an pentru candidații care doresc să obțină diploma de Bacalaureat și să își continue studiile universitare sau să îndeplinească cerințele necesare pentru ocuparea anumitor locuri de muncă.

Publicarea anticipată a rezultatelor finale din sesiunea de vară oferă absolvenților mai mult timp pentru pregătirea etapelor următoare, fie că este vorba despre admiterea la facultate, înscrierea la concursuri sau planificarea participării la sesiunea din august.