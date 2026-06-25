Cum a ajuns un orășel din Serbia în topul exportatorilor mondiali de „aur roșu”?

Localitatea Arilje contribuie semnificativ la poziția Serbiei în topul exportatorilor mondiali de zmeură.

Cu aproximativ 17.000 de locuitori, Arilje este considerat de mulți ca fiind capitala zmeurei din Serbia. Fructele cultivate aici ajung pe piețe din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite și Japonia, iar succesul lor a transformat agricultura într-un motor economic pentru întreaga regiune.

Ce presupune cultivarea zmeurei?

Zona este recunoscută pentru relieful deluros și condițiile naturale favorabile cultivării zmeurei. Fermierii spun că secretul calității constă în metodele tradiționale de întreținere a culturilor. Plantațiile sunt îngrijite aproape exclusiv manual, iar recoltarea se face fără utilaje, pentru a proteja fructele și aroma acestora.

Cultivarea zmeurei este un proces de durată. O plantație are nevoie de aproximativ doi ani pentru a ajunge la maturitate și necesită atenție constantă pe tot parcursul dezvoltării.

Locuitorii din Arije trăiesc din producția de zmeură

Pentru numeroase familii din Arilje, producția de zmeură reprezintă principala sursă de venit. Afacerile agricole sunt transmise din generație în generație și continuă să fie administrate în cadrul familiei. Localitatea generează aproximativ 20% din exporturile de zmeură ale Serbiei, iar în anii favorabili producția ajunge la 15.000–20.000 de tone.

Sezonul recoltării aduce în regiune sute de muncitori temporari. O parte dintre aceștia provin din alte zone ale Serbiei, însă există și lucrători care vin din străinătate pentru a participa la cules.

90% din producție ajunge la export

Cea mai mare parte a producției, aproximativ 90%, este congelată și exportată. Zmeura ajunge ulterior în industria alimentară, fiind folosită pentru prepararea iaurturilor, gemurilor, produselor de patiserie și a altor alimente. O cantitate mai redusă este comercializată ca fruct proaspăt sau procesată local în sucuri și produse artizanale.

Provocările producătorilor

În pofida succesului internațional, producătorii se confruntă cu provocări tot mai mari. Schimbările climatice afectează culturile, iar seceta și fenomenele meteo extreme reduc producția și cresc costurile de întreținere. Estimările pentru acest an indică o scădere a recoltei cu până la 30% față de un sezon obișnuit.

La dificultățile provocate de climă se adaugă și volatilitatea prețurilor. Fermierii reclamă faptul că, în unele sezoane, sumele oferite de cumpărători nu acoperă costurile de producție. Nemulțumirile au generat în repetate rânduri proteste, cultivatorii solicitând măsuri care să asigure stabilitatea unui sector considerat esențial pentru agricultura și exporturile Serbiei, notează observatornews.ro.

În pofida acestor probleme, Arilje rămâne un exemplu despre cum un produs agricol poate transforma destinul unei comunități și poate construi un brand recunoscut la nivel mondial.