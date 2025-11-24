Revoluție în școli! Lecțiile pentru liceeni se schimbă total: Ce îi așteaptă pe elevi din 2026

Noul curriculum pentru liceu intră oficial în dezbatere publică

Ministerul Educației a deschis, de luni, dezbaterea publică pentru noile programe școlare destinate învățământului liceal, marcând o nouă etapă în reforma curriculară anunțată.

Aceasta este a doua fază a procesului de modernizare, după aprobarea planurilor-cadru care au stabilit structura disciplinelor și volumul de timp alocat, în funcție de profilul așteptat al absolventului—în două variante: standard și alternativă.

Potrivit ministerului, elaborarea noilor programe reprezintă un moment esențial:

„Acest al doilea pas, al elaborării programelor școlare, este fundamental pentru atingerea obiectivelor educaționale - formarea celor opt competențe cheie -, cu impact pozitiv semnificativ asupra alfabetizării funcționale”.

Competențele-cheie care vor defini liceul din 2026

Reforma vizează dezvoltarea celor opt competențe-cheie pe care Europa le consideră esențiale pentru viitorul elevilor:

Limbă și comunicare (alfabetizare) Competențe multilingvistice STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) Competențe digitale Competențe de viață (personale, sociale, învățarea autonomă) Civice, juridice și de mediu Antreprenoriale Expresie și sensibilitate culturală

Ministerul subliniază că schimbarea vine după aproape două decenii de programe nemodificate: „Este o schimbare paradigmatică a unor programe deja vechi de aproape 20 de ani”.

Ce urmează după dezbaterea publică

După validarea programelor școlare, va începe elaborarea manualelor noi și formarea profesorilor pentru implementarea metodelor moderne de predare. În paralel, vor fi finalizate standardele naționale de evaluare pentru fiecare disciplină.

Peste 1.500 de specialiști au lucrat la redactarea programelor și vor participa la discuțiile din perioada de consultare publică.

Ținta majoră: reducerea drastică a analfabetismului funcțional

Ministrul Educației, Daniel David, transmite că noul curriculum ar putea marca o schimbare istorică pentru elevii care vor începe clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027:

„În urma acestui proces, sunt convins că generația care va avea șansa să fie pregătită la nivel liceal prin noul curriculum - începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026 - 2027 - va atinge standardele educaționale așteptate de țară, iar analfabetismul funcțional - care a devenit în ultimii ani un risc de securitate națională - va fi drastic redus”.

Ministrul explică și ce înseamnă, în acest context, analfabetismul funcțional: incapacitatea absolvenților de a utiliza competențele de nivel liceal în activități școlare sau cotidiene, ceea ce îi face vulnerabili la pseudoștiință, manipulare, conspirații, dificultăți de integrare pe piața muncii, precum și la slaba dezvoltare a alfabetizării numerice și lingvistice.

Unde pot fi consultate documentele

Lista completă a programelor școlare aflate în dezbatere publică este disponibilă pe site-ul Ministerului Educației.

Mediafax