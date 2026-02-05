De la Harvard la NATO: Octavian Bucur, românul din spatele proiectelor genomice europene, inclus în Albumul personalităților

Printre personalitățile incluse în album se numără și Octavian Bucur, cercetător român-american cu o carieră solidă în patologia moleculară și computațională, oncologie și tehnologii biomedicale. Prezența sa în acest proiect editorial reflectă un parcurs profesional care, în ultimii ani, a conectat direct România la marile inițiative europene din domeniul genomicii, un sector strategic pentru medicina viitorului.

În 2024, sub coordonarea lui Octavian Bucur, Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică din București a asigurat participarea activă a României la proiectul Genome of Europe, o inițiativă europeană majoră, lansată oficial anul trecut, cu un buget de 45 de milioane de euro. Este un pas important într-un domeniu în care accesul la date genomice și integrarea acestora în infrastructuri comune pot influența decisiv cercetarea biomedicală, diagnosticul și politicile de sănătate publică.

Activitatea sa nu se limitează la spațiul european. În noiembrie 2024, cercetătorul român a fost invitat să susțină o prezentare din partea României la NATO Biotechnology Conference, desfășurată la Bruxelles, un forum strategic care a reunit experți în biotehnologie și siguranță sanitară. Prezența României într-un astfel de cadru a reflectat o validare individuală și o recunoaștere a potențialului de cercetare pe care țara îl poate aduce în discuțiile internaționale.

Tot în 2024, Octavian Bucur a fost coautor al unui articol publicat în revista științifică Epigenetics & Chromatin, dedicat impactului tehnologiilor de secvențiere nanopore long-read asupra studiului metilării ADN-ului și aplicațiilor clinice asociate. Lucrarea a adus în atenție implicații relevante pentru oncologie și pentru înțelegerea mecanismelor epigenetice, un domeniu aflat în plină expansiune.

Cariera lui Octavian Bucur se desfășoară între Statele Unite și România. Cu peste 15 ani de experiență la Harvard Medical School și instituții afiliate, el conduce din 2021 Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, instituție înființată prin hotărâre de guvern și aflată sub coordonarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. În paralel, coordonează un grup de cercetare în cadrul Institutului Național „Victor Babeș” și este associate investigator la Viron Molecular Medicine Institute din Boston.

Albumul „Personalitățile anului din România” este conceput ca un proiect anual al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cu scopul de a documenta și de a face vizibile acele contribuții care modelează direcțiile de dezvoltare ale societății românești. Într-un spațiu public dominat adesea de crize și conflicte, volumul propune o schimbare de perspectivă: aceea de a privi prezentul prin prisma oamenilor care construiesc, pe termen lung, infrastructura intelectuală, științifică și profesională a României.