Educație pentru un viitor sustenabil: Lecție deschisă despre importanța apei la Școala Gimnazială Nr. 1 Găneasa

Parteneriat pentru comunitate

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul direct al administrației publice locale, prin implicarea domnului primar Niculae Raul Gabriel, și a conducerii unității de învățământ, reprezentată de Doamna Director Mia Tichieru si a Doamnei Profesor Manescu Anca. Parteneriatul subliniază importanța colaborării între autorități și operatorii de utilități pentru formarea unei generații tinere responsabile.

Elevii au avut ocazia să înțeleagă mai bine cum ajunge apa potabilă în locuințe, ce se întâmplă cu apa uzată după utilizare și de ce este important ca fiecare dintre noi să contribuie la protejarea acestei resurse esențiale.

Pentru entuziasmul și curiozitatea de care au dat dovadă, elevii au fost recompensați cu materiale de informare personalizate, precum: ghiozdane, tricouri, şepci, pixuri, blocknotes, broșuri educative, pliante şi fluturaşi informativi, stick-uri USB. Ora educativă a culminat cu un concurs de desen tematic pentru care au primit carioci.

„Modernizarea comunității noastre nu înseamnă doar șantiere, conducte noi și stații de epurare moderne, ci începe cu educația tinerei generații. Prin acest parteneriat solid cu Apă Ilfov, ne-am propus să le oferim copiilor din Găneasa nu doar o infrastructură de apă la standarde europene, ci și cunoștințele necesare pentru a prețui această resursă vitală. Investiția în conștientizarea tinerilor este garanția că tot ceea ce construim astăzi va fi gestionat cu responsabilitate și respect față de mediu în viitor”, a declarat domnul primar Niculae Raul Gabriel.

Reprezentanții Apă Ilfov au subliniat, la rândul lor, că astfel de inițiative educative sunt esențiale pentru a apropia comunitatea de proiectele de infrastructură aflate în derulare și pentru a explica, într-un mod accesibil, rolul investițiilor în apă și canalizare pentru sănătatea publică și protejarea mediului.

Prin dezvoltarea infrastructurii moderne de apă și apă uzată și prin astfel de inițiative educaționale, proiectul contribuie nu doar la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din Afumați și Găneasa, ci și la construirea unei comunități mai informate, mai responsabile și mai orientate către un viitor sustenabil.