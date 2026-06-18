Predicția care dă fiori: Matematicienii au calculat când vor dispărea oamenii

Potrivit estimărilor, aproximativ 117 miliarde de oameni au trăit pe Terra de la apariția speciei umane și până în prezent. Pornind de la această cifră, cercetătorii au aplicat un model statistic care presupune că generația actuală ocupă un loc aleatoriu în întreaga cronologie a umanității.

Ce este „Argumentul Apocalipsei”

Teoria se bazează pe ideea că cele 117 miliarde de persoane care au existat pe pământ reprezintă cel puțin 5% din totalul oamenilor care vor trăi vreodată. Aplicând acest principiu, calculul matematic estimează că populația totală a umanității nu ar depăși aproximativ 2,34 trilioane de persoane.

Raportat la ritmul actual al natalității, omenirea ar ajunge la acest prag în aproximativ 17.100 de ani. Susținătorii ipotezei consideră că aceasta reprezintă limita statistică superioară a existenței speciei umane.

Pornind de la această premsă, calculul oferă o probabilitate de 95% ca oamenii să dispară înainte de a depăși această limită, indiferent dacă factorul declanșator va fi o schimbare climatică majoră, un conflict nuclear, o pandemie globală sau o altă criză de proporții.

Prin urmare, teoria are la bază Principiul Copernican, conform căruia oamenii nu ocupă o poziție privilegiată în Univers și, prin urmare, nu există motive să credem că generația actuală este specială, în raport cu întreaga istorie a omenirii.

Pentru a ilustra conceptul, matematicienii compară situația cu extragerea unei mingi numerotate din două urne. O urnă conține 10 mingi, iar cealaltă 100.000 de mingi. Dacă extragi mingea cu numărul 4, este mai probabil ca aceasta să provină din urna mai mică. În mod similar, spun susținătorii teoriei, este mai probabil ca numărul total al oamenilor care vor exista vreodată să fie limitat decât să ajungă la valori uriașe.

Teorie contestată de comunitatea științifică

Deși calculul a atras atenția publicului, numeroși cercetători resping aceste concluzii. Criticii susțin că modelul simplifică excesiv evoluția umanității și ignoră factori esențiali care pot influența viitorul speciei.

Printre argumentele invocate sunt: posibilitatea colonizării altor planete, dezvoltarea unor tehnologii revoluționare sau adaptarea oamenilor la noi condiții de mediu, scenarii care ar putea extinde semnificativ durata existenței umane.

Avertismente privind declinul populației globale

În paralel cu această teorie, alte studii atrag atenția asupra unor riscuri mai apropiate în timp. Unele modele demografice indică posibilitatea unui declin accentuat al populației globale, începând din a doua jumătate a secolului XXI.

Cercetători de la Universitatea din Milano au analizat scenarii în care schimbările climatice, epuizarea resurselor sau alte crize majore ar reduce drastic capacitatea pământului de a susține populația actuală.

Într-un scenariu considerat conservator, în care capacitatea sustenabilă a planetei ar scădea la aproximativ două miliarde de locuitori, modelul estimează o reducere accelerată a populației mondiale, care s-ar putea înjumătăți în jurul anului 2064, potriivit a1.ro.

Deși astfel de proiecții rămân ipotetice, acestea evidențiază preocupările tot mai mari ale comunității științifice cu privire la provocările care ar putea influența viitorul umanității în următoarele secole.