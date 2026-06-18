Adrian Veștea își anunță candidatura la șefia PNL și cere amânarea Congresului

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis joi, pe Facebook, că intenționează să candideze pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL), spunând că este nevoie de o schimbare de direcție în partid.

„Dragi liberali, după cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL”, a transmis Veștea.

Premierul desemnat a precizat că în această perioadă lucrează la programul de guvernare și la lista de miniștri, pentru formarea unui guvern stabil.

El a făcut o serie de precizări și despre viitorul partidului și despre nevoia unor schimbări la nivel de conducere, precizând că PNL are nevoie de o nouă abordare pentru anii următori.

„Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani. Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a mai spus premierul desemnat.

„După treizeci de ani în această formațiune politică, în care am fost simplu membru, președinte al organizației de tineret, președinte al organizației PNL Râșnov, președinte al organizației județene PNL Brașov, consilier local, primar, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, cred că am ajuns în punctul în care pot oferi PNL șansa de a redeveni principalul partid politic din România”, a precizat acesta.

Acesta susține că experiența acumulată alături de echipele liberale din Brașov l-a determinat să creadă în capacitatea PNL-ului de a reveni la „poziția pe care o merită”.

„În toate aceste etape, am avut privilegiul de a lucra alături de oameni valoroși și de echipe puternice. Împreună cu colegii din PNL Brașov am obținut rezultate politice și electorale cu care Partidul Național Liberal din întreaga țară s-a mândrit. Aceste rezultate îmi dau încrederea că, prin muncă, seriozitate și unitate, putem readuce PNL în poziția pe care o merită”, a transmis Veștea.

Despre Congresul PNL, propus de actualul președinte al partidului, Ilie Bolojan, Veștea a precizat că nu se opune organizării acestuia, dar solicită o scurtă amânare pentru pregătirea candidaturii sale.

„În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”, a explicat acesta.

„Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit”, a adăugat el.

Acesta i-a adresat chiar și un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan, cerându-i să permită organizarea Congresului în data de 28 iunie.

„Domnule Bolojan, haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”, a transmis Veștea.

„În ceea ce-i privește pe colegii mei, care poate nu știu la ce să se aștepte, precizez că intenționez să prezint o moțiune concentrată pe responsabilitatea noastră față de România. Pe responsabilitatea de a găsi soluțiile guvernamentale necesare pentru redresarea țării. Toate acestea în cadrul unui parteneriat politic onest cu președintele României, domnul Nicușor Dan”, a mai spus acesta.

(sursa: Mediafax)