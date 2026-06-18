Cătălin Drulă intervine în scandalul momentului: Nu cred că Ciprian este un om corupt

Într-o postare pe Facebook, Drulă a subliniat că deși el și Ciucu au avut diferențe de perspectivă pe anumite subiecte, el nu este de părere că Ciucu este un om corupt.

„Îl cunosc de mulți ani de zile pe Ciprian Ciucu. Recent, am fost adversari politici. Nu vedem pe toate subiectele la fel. Ba chiar pe subiectul relației cu Sistemul de putere, ne-am contrazis de multe ori în privat. Și în campanie, chiar și public. El mi-a reproșat că eu sunt prea purist și că dacă nu ești mai flexibil, nu poți face treabă. Eu i-am zis că trebuie să-l confruntam pe față pe acest Sistem, că altfel nu-l putem dovedi. În ciuda acestor diferențe, am spus-o și în campanie foarte clar, nu cred că Ciprian este un om corupt”, a scris Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.

Referindu-se la dosarul care îl vizează pe Ciprian Ciucu, Drulă spune că nu cunoaște acuzațiile în detaliu, însă consideră că momentul apariției informațiilor ridică semne de întrebare.

„Ce e limpede și nu mi se pare deloc o coincidență e că acest dosar bubuie astăzi public într-un moment politic tensionat și asta e îngrijorător. Nu știu acuzațiile în detaliu, dar momentul e suspect, și folosirea dosarelor politice pentru a distruge cariere am mai văzut-o”, a punctat Cătălin Drulă.

Ciucu, acuzat de DNA de luare de mită în timpul mandatului la Primăria Sectorului 6

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a reacționat joi după-amiază, într-o postare pe Facebook, la acuzațiile care îi sunt aduse lui și care au fost anunțate oficial și de către DNA.

El este vizat într-un dosar în care este acuzat de luare de mită pe vremea când era primar al Sectorului 6. Ciucu respinge acuzațiile și susține că nu a primit bani, afirmând că persoane terțe s-ar fi folosit de numele său pentru a solicita sume de bani în campania electorală de anul trecut.

(sursa: Mediafax)