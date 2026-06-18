Planul anunțat de Ilie Bolojan pentru atragerea marilor investitori

Acesta a explicat că evoluția economică din ultimii cinci ani a avut multe efecte asupra pieței muncii și asupra dependenței de importuri.

„În ultimii 5 ani, România a înregistrat o scădere constantă a producției industriale, ceea ce a însemnat pierderi de locuri de muncă și creșterea importurilor”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că reducerea deficitului comercial poate fi realizată prin creșterea producției interne și printr-o economie mai solidă.

„Scăderea deficitelor comerciale se poate face producând mai mult în România. Asta înseamnă să ne punem economia pe baze mai sănătoase, să creștem numărul de oameni în piața muncii, să scădem prețul energiei electrice și să susținem, prin debirocratizare, simplificare și cofinanțări, investiții în domeniile cu potențial”, a mai explicat acesta.

Bolojan a mai anunțat că, în ședința de Guvern care a avut loc joi, a fost aprobat un nou mecanism de sprijin destinat investițiilor în sectoare strategice.

Scopul este de a reduce deficitul comercial și de a susține dezvoltarea economică.

„Pentru a asigura cofinanțări, în ședința de Guvern de astăzi am aprobat un nou mecanism de sprijin menit să susțină investițiile în sectoare strategice ale economiei și să contribuie la reducerea deficitului comercial al României”, a precizat premierul interimar.

Schema de sprijin prevede mai multe condiții și direcții de finanțare. Potrivit lui Bolojan, ajutorul de stat este destinat investițiilor mari și poate fi acordat sub mai multe forme, în funcție de alegerea beneficiarului.

„Ajutorul de stat se acordă pentru investiții de minimum 50 milioane lei. Sunt finanțate costurile pentru fabrici noi, linii de producție, dotări și echipamente. Sprijinul poate fi acordat, la alegerea beneficiarului, sub două forme: sume nerambursabile de la bugetul de stat; credit fiscal calculat de Ministerul Finanțelor. Acordurile pentru finanțare pot fi emise până în anul 2032. Bugetul total al schemei este de 5 miliarde lei”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar a mai scris că noul mecanism ar putea sprijini până la 200 de companii.

„Schema ar putea sprijini până la 200 de companii, contribuind la dezvoltarea capacităților de producție interne, crearea de locuri de muncă și consolidarea competitivității economiei românești”, a transmis acesta.

„Beneficiarii vor avea obligația de a menține investiția realizată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. România are un potențial imens. O bună guvernare este o condiție de bază pentru a-l pune în valoare.”

(sursa: Mediafax)