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Elevii care nu au ajuns la examenul de Bacalaureat în timp util beneficiază de subiect de rezervă la ora 13:00

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   10:22
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Elevii care nu au ajuns la examenul de Bacalaureat în timp util beneficiază de subiect de rezervă la ora 13:00
Elevii care nu au ajuns la examenul de Bacalaureat în timp util beneficiază de subiect de rezervă la ora 13:00

Elevii care nu au reuşit să ajungă miercuri la cea de-a doua probă a examenului de Bacalaureat, proba obligatorie a profilului - Matematică/Istorie, din cauza efectelor meteorologice vor putea beneficia de subiectul de rezervă.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Educaţiei Sorin Ion, cei care nu au putut să ajungă la examen până la ora la care a fost permis accesul în săli din motive care nu le sunt imputabile beneficiază de subiect de rezervă la ora 13:00.

"Aşadar, merg şi explică situaţia la centrul de examen, solicită subiect de rezervă şi noi, la ora 13:00, transmitem alt subiect. Se întâmplă aproape la fiecare sesiune să avem cel puţin unul-două cazuri de genul acesta - întârzie autobuzul, se blochează trenul sau i se face rău copilului şi ajunge la spital în dimineaţa aceea. Pentru asta avem varianta de rezervă, pe care o vom folosi cu siguranţă şi astăzi", a declarat Sorin Ion pentru AGERPRES.

El a precizat că situaţia elevilor care vor putea susţine examenul de Bacalaureat începând cu ora 13:00 se definitivează până la ora 12:00.

"Încă nu avem un număr, pentru că situaţia se definitivează între orele 11:00 şi 12:00, abia atunci ştim câţi elevi vor beneficia de varianta de rezervă. Deci, există proceduri, le vom aplica fără griji", a spus secretarul de stat.

Proba obligatorie a profilului - Matematică/Istorie - a fost amânată marţi pentru miercuri în urma unui ordin de ministru publicat luni în Monitorul Oficial.

''În urma analizei situaţiei prezente şi a prognozei oferite de Administraţia Naţională de Meteorologie, precum şi a consultărilor cu colegi implicaţi în organizarea examenului de Bacalaureat, la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării s-a decis amânarea cu o zi a probei scrise la disciplina obligatorie a profilului - Matematică/Istorie - din cadrul examenului naţional de Bacalaureat'', a anunţat, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian.

AGERPRES

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Subiecte în articol: bacalaureat subiect rezervă timp util elevi
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