Elevii care nu au ajuns la examenul de Bacalaureat în timp util beneficiază de subiect de rezervă la ora 13:00

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Educaţiei Sorin Ion, cei care nu au putut să ajungă la examen până la ora la care a fost permis accesul în săli din motive care nu le sunt imputabile beneficiază de subiect de rezervă la ora 13:00.



"Aşadar, merg şi explică situaţia la centrul de examen, solicită subiect de rezervă şi noi, la ora 13:00, transmitem alt subiect. Se întâmplă aproape la fiecare sesiune să avem cel puţin unul-două cazuri de genul acesta - întârzie autobuzul, se blochează trenul sau i se face rău copilului şi ajunge la spital în dimineaţa aceea. Pentru asta avem varianta de rezervă, pe care o vom folosi cu siguranţă şi astăzi", a declarat Sorin Ion pentru AGERPRES.



El a precizat că situaţia elevilor care vor putea susţine examenul de Bacalaureat începând cu ora 13:00 se definitivează până la ora 12:00.



"Încă nu avem un număr, pentru că situaţia se definitivează între orele 11:00 şi 12:00, abia atunci ştim câţi elevi vor beneficia de varianta de rezervă. Deci, există proceduri, le vom aplica fără griji", a spus secretarul de stat.



Proba obligatorie a profilului - Matematică/Istorie - a fost amânată marţi pentru miercuri în urma unui ordin de ministru publicat luni în Monitorul Oficial.



''În urma analizei situaţiei prezente şi a prognozei oferite de Administraţia Naţională de Meteorologie, precum şi a consultărilor cu colegi implicaţi în organizarea examenului de Bacalaureat, la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării s-a decis amânarea cu o zi a probei scrise la disciplina obligatorie a profilului - Matematică/Istorie - din cadrul examenului naţional de Bacalaureat'', a anunţat, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian.

AGERPRES