Elevii care le amintesc profesorilor cât de frumoasă este meseria de dascăl

Maria Silvia Dărăban, din satul Someșeni, județul Satu Mare, are 15 ani și e în clasa a IX-a a Colegiului Național „Ioan Slavici” Satu Mare. E un copil fantastic: dezinvoltă, toată un zâmbet, cu o energie incredibilă și o sclipire în ochi care te cucerește din primul moment. Pesemne anii de competiții de dans sportiv și-au spus cuvântul. De îndată ce afli mai multe despre ea, descoperi că e un elev cu note de 10 pe linie, care își face timp nu doar pentru olimpiade și competiții școlare (și sportive), cu un palmares lung, lung, lung de participări și premii obținute, ci și pentru voluntariat, cursuri, hobby-uri, prieteni

În anul 2022 a obținut locul I la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Proiectelor Europene „Made for Europe”, a participat la mobilități Erasmus+ desfășurate în Polonia (Siedlce) și Grecia (Katerini), în anul 2023, pentru care a obținut certificarea Cambridge cu calificativ Grade A. Are participări la etape naționale ale competițiilor de dans sportiv în perioada 2019–2024. Este membră a echipei de robotică StarTech, calificată la etapa națională a competiției „FIRST Tech Challenge Romania” 2026. Participă la cursuri de prim ajutor organizate de Crucea Roșie. Destul de multe lucruri pentru un copil de 15 ani, nu?

Diferențe enorme între mediul rural și urban

Maria a explicat pentru Jurnalul cum vede ea România și ce ar schimba la țara pe care o iubește: „Primul lucru pe care l-aș schimba ar fi diferențele dintre mediul rural și cel urban. Eu vin de la sat și știu cum se simte să pornești cu mai puține resurse și, uneori, cu mai puțină încredere din partea celor din jur. Dincolo de lipsuri materiale, e și o problemă de mentalitate, care, fără să-ți dai seama, te poate limita. Așa că mi-aș dori o Românie în care fiecare copil să aibă acces real la educație de calitate și la contexte care să îl ajute să se dezvolte, indiferent de locul din care pornește”.

Merge România în direcția bună? Iată ce răspunde o minte sclipitoare, de 15 ani: „Cred că începe să meargă din ce în ce mai bine zona de inițiative educaționale. Există programe, burse, competiții care le oferă tinerilor șansa să se descopere și să evolueze. Pentru mine, experiențe ca Bursa BookLand și apoi FIRST Tech Challenge au fost exact genul de context care m-au provocat. În același timp, încă nu suntem unde ar trebui în ceea ce privește accesul egal la aceste oportunități. Sunt mulți elevi care nu ajung în astfel de medii, pentru că nici nu știu că acestea există și aici cred că mai e mult de lucrat”.

Maria vrea să facă ceva pentru România

Micuța zâmbăreață știe unde va fi peste 10 ani: „Mă văd lucrând într-un domeniu tehnic, cel mai probabil în mecatronică sau inginerie medicală. Mi-ar plăcea ca ceea ce fac să aibă un impact real, să contribuie la dezvoltarea unor soluții care chiar ajută oamenii. Nu mă văd făcând lucruri doar „pentru carieră”, ci mai degrabă construind ceva cu sens. Și, în același timp, mi-aș dori să rămân conectată la zona de educație și să pot, la un moment dat, să ofer și eu mai departe din experiența mea”. Maria dă și o veste bună: „Îmi doresc să rămân în România. Simt că aici pot să contribui cel mai mult, mai ales pentru comunitatea din care provin. Este important pentru mine să dau înapoi și să arăt că se poate reuși și de aici. În același timp, familia mea a fost mereu lângă mine și m-a susținut necondiționat, iar faptul că îi pot avea aproape contează enorm”.

În final, Maria explică și cum se pot îmbina pasiunile pentru școală, dans și robotică: „Pentru mine, lucrurile astea se leagă mai mult decât pare. Școala îmi oferă baza, apoi robotica este locul unde aplic tot ce învăț. Aici am învățat să lucrez în echipă, să comunic mai bine, să gândesc soluții practice pentru problemele de robotică. Iar dansul este echilibrul meu. Dansul mă ajută să mă relaxez, să mă exprim și să îmi păstrez energia. Fără el, probabil că totul ar deveni mult mai rigid. Cred că secretul este organizarea, dar și faptul că nu le văd ca pe niște obligații separate, ci ca pe părți din mine care mă ajută, împreună, să cresc”.

Luca, băiatul care țintește numai sus

Dar Maria nu este singurul copil strălucit al țării. Să mai cunoaștem câțiva, care pot deveni exemple pentru alții. Luca Emanuel Rus (născut în sat Șieu, județul Maramureș) are tot 15 ani, și e în clasa a IX-a la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației și, de asemenea este bursier BookLand. În anul 2025 a obținut Premiul I la Gala Elevului Reprezentant, la categoria „Elev implicat în comunitate”, pentru activități de participare civică, din partea Colegiului Național al Elevilor. A participat la evenimente precum Ziua Drepturilor Copiilor, organizată de Senatul României, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și UNICEF, unde a susținut un discurs privind aplicarea Convenției ONU privind drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990. Este membru al Board-ului Copiilor susținut de UNICEF și ambasador al Conferinței Locale a Tinerilor privind Schimbările Climatice. A obținut Premiul I la concursul internațional „Fizică, Chimie și Biologie - ZIRCON”, organizat de Societatea Profesorilor de Științe Iași, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Perioada următoare va fi una plină de emoții, îi ținem pumnii lui Luca la Olimpiada Națională de Franceză, care are loc la Piatra Neamț.

Luca îi cucerește pe cei cu care interacționează prin implicare, dedicarea și dorința lui de a ajuta. Fratele său mai mic este hipoacuzic, iar Luca a văzut de-a lungul anilor ce experiențe a avut familia lui în cabinetele din sistemul medical. Ne-a spus că vrea să urmeze o carieră în cercetare și să schimbe sistemul, să îmbunătățească modul în care pacienții sunt tratați în România și în care sunt înțelese nevoile lor. Este un tânăr extraordinar, care are capacitatea să facă tot ce își propune. Și nu țintește deloc jos!

Denis, elevul pe care și-l dorește orice profesor

Denis Marian Oprița (născut în sat Barcea Mare, județul Hunedoara) are, ați ghicit, 15 ani și învață la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva. E „pe a noua”, a studiat pianul timp de 8 ani în cadrul Liceului de Arte Deva și desfășoară activități de practică pedagogică în grădiniță, unde contribuie la pregătirea și susținerea unor activități educaționale și artistice. Oferă meditații la limba română și matematică pentru elevi care se pregătesc pentru evaluarea națională.

A participat la olimpiada de limba română în ciclul gimnazial și a beneficiat de bursă de merit. Despre Denis ne-a vorbit unul dintre profesorii lui, Ioan Alexandru Murar, cel care l-a și recomandat pentru Bursa BookLand: „Denis este elevul pe care si-l dorește orice profesor, prietenul de care ar avea nevoie orice tânăr de vârsta lui și nu numai, omul care ar bucura și ar ajuta pe orice alt om. Pasiunea pentru rigurozitate, pentru lucrul bine făcut l-au ajutat să se descopere atât de mult, încât a devenit deja mentor și ajutor real pentru cei din jurul lui.

Trăiește în fiecare zi pentru cunoaștere și pentru a afla lucruri noi. În cei 3 ani de când lucrăm împreună, mi-a adus aminte cât de frumoasă este meseria de profesor, întrucât a devenit pentru mine o sursă de inspirație prin dedicare, implicare, asumare, curaj și deschidere. Faptul ca are deja întipărit un parcurs foarte bine definit înspre o carieră de profesor demonstrează încă o dată toate calitățile menționate anterior”.

Delia își dorește o carieră în neurochirurgie

Lista nu se oprește aici. Mai avem copii extraordinari, așa că putem da frâu bucuriei. Delia Miruna Varga (născută în sat Vama, județul Satu Mare), e tot în clasa a 9-a, are tot 15 ani, învață la Liceul Teoretic Negrești Oaș și are o reală ”chimie” cu profilul bio-chimie. Pasionată de biologie, Delia și își dorește să devină medic. Face parte din echipa de robotică a liceului „Teoretika #22114”, unde se implică activ, robotica reprezentând o componentă importantă a parcursului său educațional. Activează în cadrul departamentului de marketing al echipei, în calitate de voluntar, contribuind la dezvoltarea imaginii și a strategiei de promovare. Este o activitate care a ajutat-o mult să-și dezvolte abilități de comunicare și organizare. Consideră implicarea în robotică o formă de susținere activă a prezenței fetelor în domeniile STEM, precum și a promovării egalității de șanse. Coordonează revista liceului „Miradoniz” și gazeta „Dincolo de Orizont”, pe care a înființat-o anul acesta, o experiență care o provoacă să scrie, să-și exerseze spiritul critic și să organizeze proiectele. Pasiunea pentru limba și literatura română rămâne constantă în parcursul său, fiind susținută prin activitatea de creație literară și implicarea în proiecte culturale. Este voluntară în cadrul Crucii Roșii și participantă în programul „Sanitarii Pricepuți” și își dorește să facă voluntariat și alături de SMURD. Este interesată de proiecte care susțin dreptul la educație, egalitatea de șanse și implicarea tinerilor în construirea unei societăți echitabile. Își dorește o carieră în neurochirurgie, o cale care îmbină pasiunea pentru știință și tehnologie cu dorința de a contribui direct la salvarea de vieți. Parcursul său este construit pe disciplină, voință și o constantă orientare către dezvoltare și excelență.

Ioana, ambiție nemăsurată

Ioana Alexandra Avornicului (născută în sat Movilița, județul Vrancea) învață la Colegiul Național „Al.I.Cuza” din Focșani. Locuiește la cămin și își gestionează în mod independent resursele financiare. Manifestă interes pentru domeniul medical, în special cardiologie, și își propune să urmeze o carieră în acest domeniu. Puștoaica de 15 ani a avut o prezență apreciată la discuții cu Dr. Radu Țincu și Dr. Mihail Pautov, în cadrul Întâlnirilor BookLand Evolution, dar și la discuțiile cu specialiștii de la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” din București, în cadrul aceluiași proiect.

Situația familială este una sensibilă, astfel că a venit cu lecția învățată atunci când a aplicat pentru bursa BookLand. Anul acesta, după moartea tatălui și a bunicii paterne, Ioana și fratele ei au rămas doar cu mama, reîntoarsă din străinătate după o lungă perioadă de timp. Și-a orientat eforturile către consolidarea echilibrului între parcursul academic și implicarea în activități extracurriculare, cu accent pe voluntariat și autocunoaștere. S-a implicat în activități de voluntariat în cadrul „Asociației Lumea lui Pinocchio” din Panciu, unde participă activ, în special în perioadele de vacanță, contribuind la inițiative dedicate comunității. În paralel, și-a manifestat interesul pentru extinderea implicării civice, aplicând și la alte proiecte de voluntariat, aflate în curs de evaluare.

Este interesată de domeniul medical și de studiul fizicii. Am rugat-o pe Ioana să ne scrie câteva rânduri despre ea însăși și ne-a spus că „Parcursul său reflectă o preocupare tot mai accentuată pentru înțelegerea relației dintre știință, sănătate și responsabilitatea individuală.” Pentru un copil abia intrat în clasa a IX-a, Ioana a dus și duce pe umeri prea multă responsabilitate individuală, iar ambiția ei nu a rămas fără rezultate, astfel că a primit ajutor pentru a face performanță. În ochii ei citești curiozitate, nevoia de a înțelege și dorința de a munci pentru a-și îndeplini visul.

Pasiunile Andradei, vioara și pianul

Ultima de pe listă, dar nu cea din urmă, este Andrada Lungu. Născută în satul Vlădești din județul Argeș, ea este elevă la Colegiul Național Pedagogic „Carol I” Câmpulung. Bineînțeles că are rezultate foarte bune la toate disciplinele, iar în paralel, urmează cursurile Școlii de Muzică din Câmpulung, unde studiază vioara și pianul de aproximativ opt ani. Pasiunea pentru muzică și consecvența o caracterizează cu siguranță. De-a lungul acestor ani de studiu muzical, a participat la olimpiade și competiții. A câștigat Premiul I la Concursul Național de pian complementar Iosif Sava din București. Este parte din Corul Orpheu și își dorește să meargă mai departe la Universitatea Națională de Muzică din București, pentru a urma o carieră în muzică.

Andrada practic a înflorit de când a primit susținere. A fost dintotdeauna un copil serios, perseverent, implicat, dar de când a câștigat Bursa BookLand a început să prindă mai multă încredere în propriile ei forțe. Bursieră din prima generație, din 2024, Andrada a participat la programul de mentorat Întâlnirile BookLand Evolution, când le-a urat bun venit „bobocilor” din generația 2025 interpretând la vioară un fragment de Enescu. Tot la Intalnirile BookLand Evolution l-a cunoscut pe maestrul Alexandru Tomescu.

Înscrieri și sprijin

Înscrierile pentru ediția din acest an a Burselor Bookland sunt deschise până pe 4 mai, iar informații se pot găsi la adresa book-land.ro/burse. Iar cei care doresc să susțină proiectele BookLand și educația copiilor din mediul rural o pot face completând Formularul 230, prin care persoanele fizice redirecționează 3,5% din impozitul pe venit, sau pot trimite un SMS cu textul CONSTRUIM la numărul 8845, pentru a activa o donație lunară de 2 euro.

Campus, pe lângă burse

În 2025, BookLand a inaugurat parțial, în județul Argeș, comuna Vulturești, primul Campus Preuniversitar Profesional în Sistem Dual din mediul rural, construit exclusiv din fonduri private. Proiectul marchează o nouă etapă: integrarea educației teoretice cu formarea profesională ȋncă din clasa Pregătitoare, într-un model care conectează școala cu piaţa muncii, asigurând - prin calificarea profesională - stabilitate și un nivel de trai mai bun.

