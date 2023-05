Propunere: Elevii navetiști să primească înapoi toți banii cheltuiți pentru transport

Proiectul de lege privind unele măsuri ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 16/2023, inițiat de două senatoare USR și pus pe masa senatorilor la finalul săptămânii trecute, are scopul de a preîntâmpina o serie de acțiuni în justiție prin care elevii vor cere banii pe care statul a refuzat, ilegal, să-i deconteze.

Mărinimia electorală a durat doar 6 luni

Cuprinși de mărinimie în pragul alegerilor din 2020, Guvernul Orban 2 și parlamentarii au acordat elevilor din România gratuitate pentru transport.

„În anul 2020, în contextul alegerilor Parlamentare, precum şi al cazului Caracal, unde două fete şi-au pierdut viaţa pentru că nu exista transport gratuit şi sigur pentru elevi, Guvernul şi Parlamentul României şi-au asumat că elevii trebuie să beneficieze de transport gratuit, inițial prin OUG nr. 70/2020 şi ulterior prin Legea nr. 226/2020. La nivelul Legii nr. 226/2020, a fost prevăzut, în concordanţă cu Legea nr. 92/2007, faptul că elevii vor beneficia de gratuitate la serviciile publice de transport, prin subvenţionarea operatorilor de către autorităţile contractante. În cazul serviciilor de transport public care nu se desfăşoară în regim de serviciu public, aceştia aveau dreptul la un decont integral asigurat de şcoală”, se arată în expunerea de motive.

Însă, după circa o jumătate de an, guvernanții s-au răzgândit subit, astfel că printr-o nouă ordonanță de urgență (OUG nr. 50/2021), adoptată în iunie 2021, gratuitatea a fost înlocuită cu un decont plafonat, asigurat elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, doar pe durata cursurilor școlare și în limita a 50 km.

„Pentru a vedea cum este realizată decontarea transportului, am parcurs drumul de la Slobozia spre Mărculeşti. Am luat autobuzul pe care îl iau şi elevii. Am constatat că aceştia primesc o decontare de doar 50 de lei/lună, însumând un sfert din cei 200 de lei pe care trebuie să-i plătească lunar. Restul de 150 de lei trebuie să-i scoată familiile din buzunar. Este cazul multor părinţi şi elevi care au fost nevoiţi să plătească pentru transportul şcolar”, a explicat senatoarea Silvia Dinică, una dintre inițiatoarele proiectului de lege.

CCR: Plafonarea decisă de Guvern, neconstituțională

Atacată la Curtea Constituțională a României atât de Avocatul Poporului, cât și de mai multe asociații ale elevilor care au reclamat că le este încălcat dreptul constituțional la educație, OUG 50/2021 a fost declarată neconstituțională, printr-o decizie din luna martie a acestui an. Între timp, regulile privind decontarea transportului pentru elevi a fost au fost schimbate din nou, printr-o ordonanță de urgență adoptată în noiembrie 2022.

Prin urmare, elevii și foștii elevi care au fost nevoiți să suporte parțial costurile de transport în perioada în care a fost în vigoare OUG 50/2021 (17 iunie 2021- 17 noiembrie 2022) pot cere acum statului să le returneze sumele care nu le-au fost decontate, însă asta vine la pachet cu numeroase acțiuni în instanță.

Despăgubiți „din oficiu”, pe baza documentelor depuse deja la școli

Având în vedere că numărul de elevi sau foşti elevi navetişti care se pot adresa instanţelor de judecată este mare și va duce la aglomerarea sau blocarea activităţii acestora, iar pentru pentru obţinerea despăgubirilor vor fi date în judecată unităţile de învăţământ, care nu au consilieri juridici, inițiatorii proiectului legislativ spun că este necesară asigurarea despăgubirilor „din oficiu”, fără alte demersuri birocratice din partea elevilor.

„Diferenţa nedecontată, reprezentând diferenţa dintre valoarea documentelor prezentate la decontare şi suma decontată în baza Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 din 16 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, se restituie elevilor care nu au putut fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu în vederea folosirii serviciilor de transport public în perioada 17 iunie 2021- 17 noiembrie 2022”, potrivit propunerii legislative.

Ministerul Educației va trebui să centralizeze toate documentele justificative comunicate de elevi și să deconteze toate cheltuielile de transport ale elevilor prin intermediul școlilor la care aceștia învață în prezent.

În cazul celor care nu mai sunt elevi în prezent, „Ministerul Educaţiei va comunica administraţiilor finanţelor publice din localitatea de domiciliu a beneficiarilor valoarea diferenţei nedecontate, identificată în baza centralizării făcute, iar administraţiile finanţelor publice vor restitui diferenţa nedecontată prin intermediul unităţilor de trezorerie”, stipulează documentul.

De asemenea, elevii care au folosit servicii de transport public în perioada respectivă, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare, dar nu au solicitat decontarea cheltuielilor în baza OUG 50/2021, „îşi pot deconta integral aceste cheltuieli în baza unor documente justificative, de la unitatea de învăţământ”.

Sumele necesare vor fi acordate din bugetul Ministerului Educaţiei, prin transfer către unităţile de învăţământ, sau către administraţiile finanţelor publice de la domiciliul beneficiarilor, conform proiectului.