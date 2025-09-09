Elevii, studenții și profesorii cer demisia ministrului Educației 

Protestatarii au plecat în marș spre Palatul Cotroceni, unde o delegație a sindicatelor a mers la discuții cu președintele Nicușor Dan. Principala solicitare a tuturor este demisia ministrului Educației Daniel David, a doua este renunțarea la măsurile de austeritate. Daniel David, Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan au fost numiți „Groparii Educaţiei”, iar Daniel David este considerat principalul vinovat pentru haosul creat în sistemul de învățământ. Profesorii au explicat că actul didactic va fi afectat grav de pachetul de măsuri aplicat de actualul guvern.

După ce au protestat în Piața Victoriei, în prima parte a zilei, miile de profesori, elevi și studenți au pornit în marș spre Cotroceni, unde principalul slogan pe care l-au strigat din stradă a fost: „Nicușoare, ieși afară / hai să vorbim despre școală!”. Liderii de sindicat din Educație au ieșit de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan după ora 16.00 și au declarat că nu este exclusă declanșarea grevei generale, dacă problemele din Educație nu se vor soluționa.

Acțiunile de protest vor continua, în următoarele zile, după ce profesorii au ieșit zilnic în stradă, în ultimele săptămâni, cerând renunțarea la măsurile de austeritate care distrug sistemul de învățământ. Conform declarațiilor liderilor de sindicat, astăzi se va desfășura o nouă formă de protest: profesorii vor fi în sălile de clasă, dar nu se va preda.

Cadrele didactice, elevii și studenții cer revenirea la situația anterioară asumării răspunderii actualului guvern pe cele două pachete de măsuri de austeritate și anularea Legii 149 despre care spun că afectează foarte grav învățământul din România, prin comasarea școlilor, prin creșterea normei didactice cu 2 ore, prin tăierea burselor la elevi și prin toate consecințele rezultate din aplicarea acestor modificări. În special sistemul preuniversitar are de suferit, iar mii de suplinitori își pierd locul de muncă, în timp ce școlile și liceele din mediul rural și din orașele mici rămân fără cadre didactice.

Președintele așteaptă impactul măsurilor

Președintele Nicușor Dan nu le-a putut oferi sindicaliștilor prea mult. „Președintele a luat act de solicitările noastre. Prima este demisia ministrului Daniel David și a doua abrogarea măsurilor asumate. Referitor la primul punct, nu s-a pronunțat, iar referitor la următorul punct a propus o întâlnire peste două luni, pentru a avea date pe impactul măsurilor. Noi vom continua acțiunile de protest până la atingerea celor două obiective, iar greva generală nu este exclusă. Protestele vor continua. Profesorii vor fi în sălile de clasă mâine, dar nu se va preda”, au declarat liderii de sindicat.

Sindicatele au mai anunțat că nu toți profesorii sunt lăsați să participe la acțiunile de protest, iar mulți au fost amenințați cu demiterea, în special în Capitală. Amenințările ar fi venit din partea inspectorilor care i-ar fi constrâns pe directori să-i oblige pe profesori să nu participe nici la mitingul de ieri, nici la boicot.

Sistemul preuniversitar merge spre blocaj

Greva generală s-a dorit a fi evitată, până ieri, însă liderii de sindicat au ajuns la concluzia că va fi inevitabilă, dacă situația din învățământul preuniversitar va rămâne așa cum este astăzi, după ce a fost nevoie să se refacă reîncadrările cadrelor didactice de mai multe ori, în ultimele două luni.

Sunt profesori care au rămas fără normă întreagă, după comasarea claselor și a școlilor, după creșterea numărului de elevi la clasă și creșterea normei didactice.

Profesorii spun că întregul pachet de măsuri este făcut în așa fel încât să anuleze tot ceea ce s-a câștigat în învățământul preuniversitar în ultimii 10 ani, iar prin acest pachet de austeritate se dă înapoi întregul sistem cu 30 de ani. Va crește abandonul școlar și vor scădea rezultatele elevilor, ca urmare a aplicării acestor măsuri care nici măcar nu fac economie la buget, iar pierderile pe termen mediu și lung vor fi mult mai mari, inclusiv din punct de vedere financiar.

Sindicatele din educație au convingerea că pachetele de măsuri care au bulversat total educația reprezintă răzbunarea politicienilor pentru greva profesorilor din anul 2023, în urma căreia s-au obținut foarte multe facilități și creșteri de venituri. Protestele vor continua, până la greva generală.