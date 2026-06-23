Emanuela Oiegar, profesoara din Bacău care a format generații de olimpici și viitori medici, finalistă în campania „Liga Profesorilor Excepționali”

Pentru zeci de elevi din Bacău, acest profesor este Emanuela Oiegar, profesoară de biologie la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” și finalistă a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, ediția 2026. Campania, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în prim-plan dascăli care au schimbat vieți prin felul în care predau, își susțin elevii și construiesc performanță în jurul lor.

Lector în cadrul Centrului Județean de Excelență și la Centrul „Pași spre succes”, dedicat elevilor cu tulburări specifice de învățare, Emanuela Oiegar a transformat predarea științelor într-un proces de inovație continuă. Folosește modele biologice create cu imprimanta 3D, de la organite celulare până la mușchi striați, combină metodele clasice cu instrumente moderne și adaptează lecțiile la nevoile elevilor.

Încă de la începuturile activității didactice, Emanuela Oiegar căuta forme prin care biologia să iasă din manual și să ajungă mai aproape de copii. La una dintre primele activități educaționale, elevii săi au purtat costume realizate din ambalaje de snacks-uri, într-un demers prin care încercau să atragă atenția asupra efectelor alimentației nesănătoase.

Aceeași preocupare pentru actualizarea permanentă a predării a dus-o către cursuri de formare și proiecte internaționale. A participat la cursuri în străinătate, inclusiv în Islanda, pe tema evaluării moderne și a metodelor creative de lucru cu elevii, și a integrat ulterior aceste experiențe în activitatea de la clasă.

Rezultatele au venit constant. Din 2007, de când este profesor titular pe catedra de biologie la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, Emanuela Oiegar a avut an de an elevi calificați la fazele naționale ale olimpiadelor de biologie, științe pentru juniori, științele pământului și la alte competiții de profil. A coordonat elevi care au reprezentat România la olimpiade internaționale, printre care Romeo Sebastian Pintilie, medaliat cu argint la Olimpiada Internațională de Biologie din 2019, și Ioana Noemi Munteanu, medaliată cu bronz la Olimpiada Internațională de Biologie din 2024.

Doar în ultimii ani, elevele pregătite de ea au ocupat locuri importante la Olimpiada Națională de Biologie și au intrat în loturile lărgite de pregătire pentru etapa internațională. În 2024, la etapa națională de la Sibiu, Alexandra Ispășoaia a obținut premiul I, Noemi Munteanu premiul III, iar Timeea Ilinca Mișcă și Ana-Maria Mistode au obținut mențiuni. În proba pentru lotul lărgit, patru dintre elevele pregătite de Emanuela Oiegar s-au aflat între primii elevi ai țării la biologie.

Mulți dintre foștii ei elevi au mers mai departe către medicină, cercetare sau domenii în care știința rămâne centrală. Romeo Sebastian Pintilie a ajuns student la UMF Cluj și a reprezentat România ca delegat de tineret la Adunarea Mondială a Sănătății de la Geneva. Alți elevi au fost admiși la universități de medicină din București, Cluj sau Iași, iar Teodora Smîntancă-Strugariu studiază științele vieții la Universitatea din Heidelberg, Germania.

Un moment greu din cariera profesoarei a fost anul 2019. În drum spre Olimpiada Națională de Biologie de la Oradea, microbuzul în care se aflau olimpicii din Bacău și profesoara care îi însoțea a fost implicat într-un grav accident rutier. Elevii au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar Emanuela Oiegar a trecut printr-o perioadă lungă de recuperare. Cu toate acestea, s-a întors la catedră și a continuat să își pregătească elevii, inclusiv pe cei afectați de același accident.

Dincolo de olimpici, activitatea ei a însemnat și sprijin pentru elevii vulnerabili. Ca dirigintă, responsabil de comisii și profesor implicat în viața școlii, Emanuela Oiegar a fost aproape de elevii care aveau nevoie de ajutor financiar, educațional sau emoțional. Într-un caz, a reușit să obțină o sponsorizare pentru ca o elevă să primească un smartphone de care avea nevoie. Sunt gesturi care nu apar mereu în palmaresuri, dar care pot schimba parcursul unui copil.

A publicat resurse educaționale, fișe de lucru, teste și studii de caz, iar în 2014 a realizat, ca unic autor, auxiliarul „Anatomia și fiziologia omului”, folosit de generații de elevi care se pregătesc pentru admiterea la medicină.

Recunoașterea muncii sale a venit prin premii acordate de Ministerul Educației, dar și prin aprecierea comunității locale. În 2018, la Gala premiilor județene pentru excelență în educație, a primit premiul special al publicului și a fost nominalizată la categoria „Profesorul de nota 10”.

Emanuela Oiegar este finalistă în „Liga Profesorilor Excepționali” pentru că a construit performanță fără să piardă din vedere omul din fața ei. A pregătit olimpici, a format viitori medici, a adus metode moderne la clasă și a rămas aproape de elevii care aveau nevoie de sprijin. Povestea ei arată că un profesor poate lăsa urme adânci în alegerile de viață ale copiilor pe care îi formează. Românii care doresc să susțină munca profesoarei Emanuela Oiegar pot vota până pe 15 iulie, accesând platforma oficială: https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/. Votul publicului reprezintă o recunoaștere a muncii unui profesor care a demonstrat că excelența se construiește prin rigoare, empatie și ani de încredere investită în elevi.