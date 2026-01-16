Eminescu acasă la Carmen Sylva

Prin dialogul dintre poezie și ironie, dintre geniu și luciditate, publicul a fost invitat nu doar să își amintească, ci să reflecteze asupra sensului culturii ca formă de responsabilitate, memorie și identitate.

Desfășurat sub titlul „Eminescu și Caragiale – repere ale culturii române”, evenimentul a debutat cu evocarea (filmică) a lui Eminescu, în contextul spiritual al Sinaiei, prin prezentarea fondului de carte eminescian al bibliotecii Centrului Cultural Carmen Sylva. Volumele păstrate aici nu sunt simple obiecte de patrimoniu, ci adevărate „inimi de hârtie”, martore ale unei memorii vii, care continuă să respire prin lectură și recitire. Poezia eminesciană a fost readusă în prim-plan nu doar ca text, ci ca experiență interioară, ca formă de cunoaștere și regăsire de sine.

„Eminescu ne apărea neliniștit și răvășit, ca venit dintr-o altă lume; tenebros, el îmi amintea de Manfred și Faust, de chipurile palide și răvășite ale marilor romantici. Avea pe chip acel vag surâs crispat și copilăresc ce se zărește pe portretul lui Shelley…” În paginile sale de memorii, regina Elisabeta – scriitoarea Carmen Sylva – a intuit, cu o rară finețe, drama și măreția poetului. Portretul său - al „poetului aruncat dezorientat pe pământ” - a conturat imaginea unui spirit prea vast pentru marginile lumii concrete, un geniu consumat de propriul absolut. Pornind de la acest portret simbolic al poetului ca ființă „exilată ontologic”, incapabilă să se integreze pe deplin în realitatea lumii, scriitoarea Simona Nicoleta Lazăr, bibliotecar al orașului Sinaia, a propus auditoriului o lectură profund interpretativă a relației dintre Eminescu și Carmen Sylva. Analiza sa a surpris cu finețe tensiunea dintre geniu și putere, dintre interioritatea absolută a creatorului și ordinea socială reprezentată de regalitate, subliniind respectul tăcut și distanța lucidă dintre cele două figuri. Expunerea s-a remarcat prin rigoare intelectuală și echilibru critic, evitând mitologizarea și punând accent pe responsabilitatea morală a culturii.

În contrapunct cu Carmen Sylva, textul scris despre poet de Caragiale, la puține zile după „trecerea în veșnicie” a lui Eminescu, a adus o perspectivă umană, lucidă și tulburătoare, în care admirația se împletește cu durerea în fața destinului tragic al prietenului și confratelui său. Lectura acestui text a fost… pretextul vernisajului expoziției internaționale de grafică-portret „Eminescu și Caragiale”, realizată de artiști din spații culturale diferite – o expoziție realizată în parteneriat cu filiala Prahova a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, animată de inepuizabilul jurnalist ploieștean Nicolae Ioniță. Prin forța expresivă a liniei și prin diversitatea stilistică, lucrările au oferit interpretări contemporane ale celor două figuri emblematice: Eminescu - poetul absolut al dorului, al timpului și al infinitului, și Caragiale - spiritul lucid, ironic și necruțător al realității sociale. Expoziția a evidențiat caracterul universal al valorilor culturii române și capacitatea artei de-a traversa granițe, epoci și sensibilități.

Momentul intitulat „Dor de Eminescu” a reunit recitări, interpretări vocale și corale, construind o adevărată suită lirică în jurul temelor eminesciene ale dorului, timpului, iubirii și eternității. Vocea individuală și vocea corului sugerând trecerea de la interioritatea poetului la rezonanța sa comunitară, de la suferința solitară la memoria colectivă. Dimensiunea muzicală a evenimentului a fost susținută de Corul SINARMONIA – ASPE, care a interpretat compoziții pe versuri de Mihai Eminescu, demonstrând încă o dată că poezia sa nu este doar literatură, ci și vibrație, armonie și emoție sonoră. Recitalul – și remarcăm aici contribuția (inter)activă atât a membrilor cenaclului sinăian „Lucian Blaga”, cât și a altor participanți din public – a fost conceput ca un arc peste timp, între cuvânt și muzică, între poezie și respirația colectivă a publicului.

Organizat de Centrul Cultural Carmen Sylva, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala Prahova, Cenaclul „Lucian Blaga” și Asociația Socio-Culturală Prahova Excelsior (ASPE), evenimentul din 15 ianuarie de la Sinaia a însemnat și „un parcurs cultural complex, menit să pună în valoare dialogul dintre arte și să ofere publicului experiențe diverse și complementare” (Monica Șuvaina, manager). Cu acest prilej a fost lansat în spațiul public, la Sinaia, anul cultural „Regina Elisabeta – scriitoarea Carmen Sylva – 110 ani de la urcarea la stele”, care promite un șir de evenimente încărcate de emoție și recunoștință.

