Emma-Iona Gherganu, flautista care duce România pe marile scene ale lumii, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

De-a lungul anilor, Emma a avut privilegiul de a lucra cu maeștri ai flautului recunoscuți pe plan mondial: Ion-Bogdan Ștefănescu, Teodor Țîrlea, Matei Ioachimescu, Karen Jones, Alberto Navarra, Andre Cebrian și Felix Renggli. Fiecare întâlnire a fost o lecție, o inspirație și o confirmare a faptului că talentul, dublat de muncă și modestie, poate ajunge oriunde.

Emma-Iona Gherganu a cântat în Orchestra Junior a Centrului Național de Artă „Tinerimea Română”, a fost membră a Orchestrei de Tineret a Iașului și a urcat pe scenă ca solistă alături de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, sub bagheta dirijorului Ovidiu Bălan. Deși a fost admisă și la Conservatorium Van Amsterdam din Olanda, a ales să își perfecționeze măiestria la Școala Superioară de Muzică „Reina Sofia” din Madrid, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Europa.

Emma a descoperit muzica la doar cinci ani, atunci când a început studiul pianului. În clasa a-VI-a însă, a făcut o alegere care avea să-i schimbe destinul: flautul. „A fost dragoste la primul sunet” - povestește Emma despre momentul în care a simțit că acest instrument îi oferă libertatea de a exprima emoții pe care cuvintele nu le pot cuprinde.

De atunci, fiecare zi a devenit o lecție de perseverență și rafinament. Absolventă a Colegiului Național de Arte „George Apostu”, în calitate de șefă de promoție, și a Școlii Populare de Arte și Meserii din Bacău, Emma și-a construit drumul pas cu pas, urcând constant pe podiumul Olimpiadelor și Concursurilor de Interpretare Instrumentală.

În toți anii de liceu, Emma a obținut premii la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice la secțiunea flaut – premiul 3 in clasa a IX-a si premiul I în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a - o confirmare oficială a excelenței sale. Dar parcursul ei nu se oprește aici: în 2024 a fost selectată ca instrumentist în European Youth Orchestra Academy Mannheim (Germania) și la Fames Institutes Skopje (Macedonia), două experiențe internaționale care au validat valoarea sa artistică în fața unor audiențe de elită.

Tânăra a susținut recitaluri de muzică de cameră la Teatrul Național București, Ateneul Român și în cadrul evenimentelor Classics for Pleasure desfășurate la Sibiu, în iulie 2025. Emma-Iona Gherganu nu reprezintă doar generația ei, ci și o promisiune pentru România - aceea că frumusețea muzicii poate să inspire și să unească.