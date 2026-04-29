Epidemia de oboseală a îngenuncheat România adolescentă

Cele mai recente date dintr-un studiu de piață realizat la nivel național arată că elevii din România sunt expuși la numeroase vulnerabilități în ceea ce privește starea de bine. Nutribalance, platformă fondată de Dr. Alina Epure, a realizat împreună cu D&D Research prima evaluare națională despre bunăstarea elevilor, parte a proiectului de educație în nutriție și stil de viață „Să creștem generații sănătoase”. Acesta este singurul studiu realizat în România cu o abordare integrată, care corelează trei categorii de public și trei perspective: elev, părinte, profesor. Rezultatele cercetării oferă informații valoroase despre obiceiurile de comportament ale elevilor din România, precum și percepția părinților și profesorilor despre ei, înglobând principalii piloni ai unui stil de viață echilibrat: alimentație, mișcare, somn, relații, dependențe și stres emoțional.

Trei percepții diferite

„Am urmărit ca prin această abordare de tip 360° să aflăm care este statusul elevilor din România în ceea ce privește starea de bine, corelând totodată percepțiile elevilor cu cele ale părinților și ale profesorilor”, ne-a explicat Dr. Alina Epure, inițiatoarea programului „Să creștem generații sănătoase”. „Ceea ce reiese cel mai evident din analiza datelor este lipsa de energie și somn a elevilor, care le afectează performanța, concentrarea, motivația. Asistăm, practic, la o epidemie de oboseală în rândul adolescenților. Observăm o generație obosită, fără resurse, un creier devitalizat, căruia nu îi sunt asigurate resursele necesare dezvoltării galopante din adolescență. De asemenea, ne-a atras atenția diferența mare de percepție dintre cele trei categorii de public, cu profesori care tind să supraestimeze nivelul de stres și comportamentele de risc ale elevilor, părinți care, dimpotrivă, subestimează oboseala, epuizarea și stresul copiilor lor, în vreme ce elevii trăiesc o realitate diferită, cu presiune mare și resurse reduse de gestionare a stresului”, apreciază Dr. Alina Epure.

Restanțieri la somn, alimentație sănătoasă și mișcare

Analiza obiceiurilor aferente celor șase piloni ai stilului de viață sănătos a evidențiat zonele cele mai vulnerabile în rândul elevilor. Alimentația, somnul odihnitor, activitatea fizică, relațiile, stresul și dependențele sunt fundamentul unei vieți echilibrate și predictori ai longevității și stării de bine. Din această perspectivă, cei mai mulți elevi au recunoscut că sar peste micul dejun, mănâncă frecvent fast-food, stau pe ecrane înainte de a adormi și unii chiar adorm cu telefonul în mână și nu fac mișcare. Studiul a fost realizat pe un eșantion format din 1.410 elevi din clasele VII–XII, 1.388 de părinți și 204 profesori din peste 25 de școli gimnaziale și licee din întreaga țară. Chestionarul a inclus 97 de întrebări și a fost completat online.

Analiza stării de bine a elevilor

1. Alimentație

57% dintre elevi consumă des fast-food, 37% sar peste micul dejun, peste 50% dintre ei mănâncă noaptea, aceasta fiind o masă principală, iar părinții nu cunosc aceste alegeri;

2. Somn

38% dintre elevii chestionați dorm 6 ore sau mai puțin pe noapte, iar 63% dintre ei nu se simt odihniți dimineața. Un procent impresionant, 90%, recunoaște că timpul dinainte de culcare este petrecut pe ecrane;

3. Mișcare

60% dintre adolescenți nu fac mișcare!

4. Relații

54% nu se simt confortabil să vorbească cu profesorii sau cu familia despre ce îi preocupă, iar anturajul rămâne principalul sprijin emoțional. Acesta rămâne totuși cel mai solid pilon al stării de bine: relațiile de tip peer, construite pe orizontală, reprezintă în prezent cea mai stabilă sursă de sprijin emoțional și social pentru tineri. 89% se simt respectați și 90% au încredere în colegii lor de clasă;

5. Stres

70% dintre elevi spun că se simt copleșiți de școală și 46% resimt epuizare. Peste 40 % dintre adolescenți au afirmat că în ultima perioadă nu au avut nicio bucurie, nu s-au simțit utili, nu au speranță că ceva se va schimba în bine pentru ei;

6. Dependențe

42% observă frecvent consum de alcool sau fumat între colegi, 28% consumă energizante, 46% au încercat cel puțin o dată substanțe.

Astfel de date arată nevoia imediată de politici clare și campanii de educație a stilului de viață direcționate atât către elevi, cât și către părinții acestora și profesorii care pot influența în mod direct elevii. „Cred că factorul declanșator al problemelor cu care se confruntă adolescenții, de la supraponderabilitate la anxietate, depresie, consum de alcool, tutun, vaping, zahăr în exces, nervozitate și multe altele este reprezentat de un creier devitalizat, un potențial blocat, o performanță anulată deoarece nu există educație, cunoaștere și integrare a cunoștințelor în acțiuni concrete, într-un limbaj firesc, necesar, predictibil, constant, atât în familie, cât și la școală și în grupul de prieteni”, este de părere Dr. Alina Epure. Aceasta mai subliniază că din interacțiunile pe care le are cu elevii, în cadrul sesiunilor de lucru din școli din toată țara, dar și din Republica Moldova, ca parte a programului „Să creștem generații sănătoase”, a observat că aceștia își doresc mai mult sprijin emoțional și înțelegere. „Copiii au deschidere să facă schimbări, doar dacă înțeleg «de ce». Consider că educația stilului de viață trebuie începută cât mai devreme, iar mediul școlar este cu siguranță un context esențial, acolo unde există deschidere din partea cadrelor didactice și a părinților.”

Un proiect cu impact și peste Prut

Studiul face parte din proiectul național „Să creștem generații sănătoase”, un program dezvoltat de Nutribalance încă din anul 2023 și implementat de Dr. Alina Epure în România și Rep. Moldova, având ca obiectiv principal educația stilului de viață. În ultimii doi ani, Dr. Alina Epure a susținut peste 150 de conferințe și întâlniri cu elevii, profesorii și părinții, ajungând în fața a peste 30.000 de elevi. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect Nutribalance a organizat Gala Performanței Elevilor, prin care au fost premiați elevii cu nota 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat, în 2024 și 2025. În Republica Moldova, Alina Epure a implementat deja în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, un program de „școli-pilot de wellbeing”, mai exact 14 școli-pilot, în care educația stilului de viață pentru elevi, părinți și profesori a fost integrată cu materia de studiu la clasele I-XII.

