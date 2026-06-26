Evaluarea Națională, 2026: Cele mai amuzante răspunsuri ale elevilor

După încheierea probei, mulți dintre absolvenții clasei a VIII-a au spus că subiectele au fost accesibile și au reușit să rezolve cerințele mai ușor decât se așteptau. Cu toate acestea, în timpul corectării lucrărilor au ieșit la iveală mai multe răspunsuri care au atras atenția profesorilor.

Perlele elevilor la examenul de română

La examen, candidații au avut de rezolvat cerințe pe baza fragmentelor din operele „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strungaru.

Printre cele mai frecvente greșeli a fost folosirea formei „broașcei”, în locul variantei corecte „broaștei”, la genitiv singular. Această eroare a fost întâlnită într-un număr foarte mare de lucrări.

De asemenea, mulți elevi au scris greșit cuvântul „fiica”, folosind forma „fica”, iar alții au utilizat incorect termenul „decât”, deși corect era „doar”, o greșeală frecvent întâlnită în exprimarea curentă.

Nu au lipsit nici interpretările inedite ale textelor. Unul dintre elevi a scris că personajul avea grijă de „o broască, un uliu și un sfârc”, confundând pasărea „stârc”. Într-o altă lucrare, același termen a fost transformat în „stârv”, modificând complet sensul pasajului, potrivit a1.ro.

De ce greșesc elevii?

Profesorii spun că astfel de răspunsuri, deși sunt amuzante, evidențiază dificultățile pe care o parte dintre elevi le întâmpină în ceea ce privește vocabularul, ortografia și înțelegerea textului.

Totodată, fiecare greșeală poate influența nota finală obținută la cel mai important examen susținut de absolvenții de gimnaziu.

Ca în fiecare an, perlele de la Evaluarea Națională au devenit un subiect intens comentat, readucând în atenție importanța lecturii, a exprimării corecte și a stăpânirii limbii române.