Guvernul lovește în educație. Condiții drastice la acordarea burselor pentru elevi în noul an școlar

Categorii de burse

Burse de merit

Sunt destinate elevilor care au media anuală peste 9,00 și se află prin primii 15% din clasă. Valoarea bursei este de 450 de lei lunar.

Se acordă automat, la propunerea dirigintelui, fără cerere, pe baza mediilor anuale.

Burse sociale

Se acordă elevilor din familii cu venituri mici, cu probleme medicale grave sau care provin din medii vulnerabile. Valoarea bursei este de 300 de lei pe lună.

Se obțin la cerere, pe baza documentelor justificative privind situația socială și medicală.

Burse tehnologice

Se acordă elevilor din învățământul profesional și dual. Valoarea bursei se ridică la 300 de lei lunar.

Burse pentru mame minore

Se acordă și burse speciale pentru mamele minore, cu scopul susținerii continuării studiilor.

Alte condiții pentru acordarea burselor

Toate bursele sunt condiționate de prezență școlară și comportament adecvat. Absențele nemotivate sau abaterile disciplinare pot duce la suspendarea acestora.

Dacă mai mulți elevi au medii egale care depășesc pragul de 15% pentru burse de merit, criteriile concrete de departajare sunt stabilite de Comisia de management a burselor din fiecare școală.

Fiecare unitate școlară va organiza o astfel de Comisie care va analiza dosarele elevilor și va stabili beneficiarii în primele 25 de zile de la începerea anului școlar. Apoi listele vor fi transmise inspectoratelor școlare și Ministerului Educației.

Plata burselor se face pe 20 ale lunii, pentru luna precedentă.

Bursele sunt acordate și elevilor din școlile particulare și confesionale care îndeplinesc condițiile.

Sunt neimpozabile și nu afectează acordarea ajutoarelor sociale.

Suspendarea bursei se decide în cazul repetării anului (cu excepții medicale) sau acumulării unui număr mare de absențe nemotivate, potrivit observatornews.ro.