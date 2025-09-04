Haosul din Educație. Noi reguli la Evaluările Naționale pentru elevi și cadre didactice

Iar lucrurile continuă în același stil și cu actualul ministru, Daniel David. Acesta a decis comasarea claselor, astfel că pot învăța și 36 de elevi într-o clasă, ducând la scăderea dramatică a calității actului educațional dar și la punerea profesorilor pe drumuri între unitățile învățământ pentru a-și complea normele didactice.

Noi reguli la Evaluările Naționale

Ministerul Educației a lansat în consultare publică calendarul și metodologia organizării Evaluărilor Naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2025-2026. Potrivit documentului, testele vor începe în luna mai, iar autoritățile spun că rolul acestor evaluări în adaptarea procesului educațional la nevoile reale ale elevilor.

Documentul cuprinde metodologia şi calendarul de desfăşurare a evaluărilor, pe care ME le consideră ”esenţiale pentru a înţelege nivelul de pregătire al elevilor şi pentru a adapta procesul educaţional la nevoile lor reale”.

Conform calendarului propus, probele vor debuta pe 12 mai 2026, când elevii de clasa a II-a. O săptămână mai târziu, pe 19 mai 2026, sunt programate evaluările pentru clasa a IV-a, iar începând cu 26 mai, elevii clasei a VI-a vor susține probele.

Cum se susțin probele

45 de minute pentru fiecare test la clasa a II-a;

60 de minute pentru fiecare test la clasele a IV-a și a VI-a.

Evaluările vor avea loc în timpul orelor de curs.

Cum se corectează lucrările

Testele vor fi corectate de cadrele didactice din unităților școlare.

La clasa a II-a și a IV-a, fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este profesorul sau învățătorul clasei.

La clasa a VI-a, evaluarea se face în echipă: testele de limbă și comunicare vor fi corectate de doi profesori de limba și literatura română, iar cele de matematică și științe ale naturii vor fi evaluate de o echipă formată din trei profesori - matematică, fizică și biologie.

Rezultatele obținute de elevi la aceste Evaluări Naționale nu vor fi făcute publice, nu vor fi afișate și nici înregistrate în catalogul clasei.

Prin aceste măsuri, Ministerul Educației își propune să monitorizeze nivelul de pregătire al elevilor și să ajusteze programele educaționale pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora, notează stiripesurse.ro.