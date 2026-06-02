Școlile le cer părinților să reducă timpul petrecut de copii în fața ecranelor, dar îi obligă să stea pe dispozitive ore întregi la clasă

Generația crescută cu tablete la școală: tot mai mulți părinți avertizează că tehnologia afectează învățarea și sănătatea copiilor

În ultimii ani, școlile au transmis constant părinților mesaje despre pericolele expunerii excesive la ecrane. Specialiștii recomandă limitarea timpului petrecut pe telefoane, tablete și laptopuri acasă, în încercarea de a proteja sănătatea mintală și dezvoltarea copiilor. Cu toate acestea, mulți părinți observă o contradicție evidentă: în timp ce li se cere să reducă utilizarea tehnologiei în afara școlii, elevii petrec ore întregi în fața ecranelor chiar în timpul cursurilor, potrivit CNN.

O mamă a povestit recent că fiica sa, deși este o elevă conștiincioasă și cu rezultate foarte bune la învățătură, întâmpină dificultăți serioase în a merge la școală. Adolescentei îi este tot mai greu să ajungă la timp la cursuri, iar absenteismul a devenit o problemă îngrijorătoare. Mama crede că una dintre cauze este chiar utilizarea intensă a tehnologiei în mediul școlar, care o lasă pe fiica sa epuizată și stresată.

Potrivit acesteia, oamenii au evoluat pentru a interacționa direct unii cu alții, pentru a fi activi fizic și pentru a petrece timp în aer liber, nu pentru a privi ecrane ore întregi în fiecare zi.

Aproape 90% dintre școlile publice oferă elevilor propriile dispozitive digitale

Îngrijorările părinților nu sunt izolate. Conform unui sondaj realizat în 2025 de National Center for Education Statistics, aproximativ 88% dintre școlile publice din Statele Unite oferă fiecărui elev un dispozitiv digital propriu, fie că este vorba despre tabletă, laptop sau Chromebook.

Această realitate ridică întrebări importante despre impactul pe termen lung al tehnologiei asupra procesului educațional.

Dezbaterea s-a reaprins după publicarea unui studiu care a analizat efectele interzicerii telefoanelor mobile în școli. Rezultatele au arătat că simpla eliminare a telefoanelor nu produce îmbunătățiri semnificative ale performanțelor academice. Mulți experți consideră însă că explicația este simplă: elevii renunță la smartphone-uri, dar continuă să folosească alte dispozitive digitale în timpul orelor.

Cercetările sugerează că elevii învață mai bine fără tehnologie

Neurocercetătorul Jared Cooney Horvath a analizat numeroase studii internaționale și a concluzionat că elevii care folosesc mai frecvent computere în procesul educațional tind să obțină rezultate academice mai slabe.

Concluzii similare au fost observate în cadrul mai multor teste standardizate internaționale. Potrivit cercetătorului, utilizarea excesivă a tehnologiei în clasă poate reduce capacitatea de concentrare și poate afecta procesul de învățare.

Tot mai mulți părinți susțin că tehnologia a ajuns să înlocuiască interacțiunea directă dintre profesori și elevi. O mamă a relatat că profesoara de studii sociale a fiicei sale nu a predat efectiv nicio lecție pe parcursul întregului an școlar. În schimb, elevii au fost nevoiți să rezolve exerciții exclusiv pe dispozitive digitale.

În opinia acesteia, subiecte importante precum drepturile femeilor, religia sau raporturile de putere din societate ar fi putut genera discuții valoroase și dezvoltarea gândirii critice. În schimb, elevii au ajuns să completeze formulare online și să își concentreze atenția doar pe finalizarea sarcinilor digitale.

Cititul pe hârtie și scrisul de mână rămân superioare în procesul de învățare

Numeroase studii au demonstrat că elevii înțeleg și rețin mai bine informațiile atunci când citesc materiale tipărite comparativ cu cele afișate pe ecrane.

De asemenea, luarea notițelor de mână contribuie la o mai bună înțelegere și memorare a informațiilor decât tastarea acestora pe un laptop sau pe o tabletă.

Experții susțin că procesul fizic al scrisului activează mecanisme cognitive importante care facilitează învățarea. În schimb, utilizarea dispozitivelor digitale poate încuraja procesarea superficială a informației și multitasking-ul.

Efectele ecranelor asupra sănătății copiilor

Pe lângă impactul asupra performanțelor școlare, utilizarea excesivă a ecranelor ridică semne de întrebare și în ceea ce privește sănătatea fizică.

Cercetările arată că timpul îndelungat petrecut în fața dispozitivelor digitale este asociat cu un risc crescut de apariție a miopiei. Totodată, utilizarea ecranelor este o activitate sedentară, iar lipsa mișcării poate afecta dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Specialiștii subliniază că activitățile care implică mișcare, explorare și utilizarea mai multor simțuri sunt esențiale pentru dezvoltarea cognitivă și emoțională.

Tehnologia poate afecta capacitatea de concentrare a elevilor

O altă preocupare majoră este legată de modul în care aplicațiile, videoclipurile și jocurile digitale sunt concepute pentru a menține atenția utilizatorilor cât mai mult timp posibil.

Recompensele instantanee, animațiile rapide și stimularea constantă pot face dificilă adaptarea elevilor la activități care necesită răbdare și efort susținut, precum lectura, cercetarea, studiul individual sau rezolvarea problemelor complexe.

Procesul autentic de învățare este adesea lent și necesită concentrare pe termen lung. Mulți specialiști se tem că expunerea permanentă la conținut digital foarte stimulativ poate reduce capacitatea copiilor de a rămâne atenți și implicați în sarcini mai dificile.

Riscurile ascunse ale dispozitivelor școlare

Părinții sunt preocupați și de siguranța online a copiilor. Chiar și atunci când dispozitivele sunt furnizate de școală și beneficiază de filtre de securitate, există riscul ca elevii să acceseze conținut nepotrivit sau să găsească modalități de a ocoli restricțiile impuse.

Avocata Lindsay Lieberman, specializată în reprezentarea victimelor abuzurilor online, avertizează că tinerii reușesc adesea să depășească barierele tehnologice create de adulți.

Ea susține că niciun sistem de protecție nu este complet sigur și că elevii descoperă frecvent jocuri, aplicații sau conținuturi care nu sunt potrivite vârstei lor.

Tot mai multe comunități cer reducerea utilizării ecranelor în școli

Pe fondul acestor îngrijorări, tot mai mulți părinți și profesori solicită reevaluarea rolului tehnologiei în educație.

În unele regiuni au fost deja adoptate măsuri pentru limitarea timpului petrecut în fața ecranelor în timpul programului școlar. Susținătorii acestor inițiative consideră că elevii au nevoie de mai multă interacțiune directă cu profesorii, de activități practice și de metode tradiționale de învățare.

Deși tehnologia rămâne un instrument important pentru dezvoltarea competențelor digitale, tot mai multe voci susțin că utilizarea ei trebuie echilibrată și atent controlată. Pentru mulți părinți, întrebarea nu mai este dacă elevii ar trebui să folosească tehnologia la școală, ci cât de mult și în ce mod poate fi integrată fără a afecta procesul educațional și dezvoltarea sănătoasă a copiilor.