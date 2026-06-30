Incident la Bacalaureat: Un elev cu scaun rulant nu a putut să intre în centrul de examen

Inspectoratul Școlar Județean susține că situația a fost cauzată de lipsa unor informații privind necesitățile candidatului.

Un elev în scaun rulant a fost relocat, marți, la un alt centru de examen pentru a susține proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat, după ce familia acestuia a reclamat lipsa condițiilor de acces la centrul organizat la Liceul Agricol din Târgu Mureș, relatează Radio Târgu Mureș.

Familia candidatului a susținut, într-o postare pe rețelele de socializare, că elevul nu a putut intra în clădire pentru a susține examenul, întrucât rampa de acces de la intrarea în unitatea de învățământ este urmată de mai multe trepte, ceea ce ar fi făcut imposibil accesul cu scaunul rulant. Situația a fost calificată drept o discriminare, iar familia a solicitat intervenția autorităților.

Într-un punct de vedere transmis ulterior, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a precizat că elevul fusese repartizat inițial într-o sală aflată la parter, însă în dimineața examenului s-a constatat că rampa de acces a școlii nu putea susține greutatea cumulată a elevului și a scaunului rulant.

„Din păcate, unitatea de învățământ de proveniență nu a comunicat gravitatea situației și necesitățile specifice ale elevului.

Aceste informații nu au fost cunoscute nici de conducerea unității de învățământ care a organizat centrul de examen și, cu atât mai puțin, de președintele comisiei din centrul de bacalaureat, care nu avea cum să anticipeze această situație în lipsa acestor date.

Au fost identificate rapid mai multe soluții provizorii, inclusiv utilizarea unei rampe mobile sau sprijin pentru accesul elevului în clădire, însă acestea au fost refuzate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Camelia Irimie Matei.

Potrivit instituției, Comisia Județeană de Bacalaureat a solicitat un subiect de rezervă și a decis relocarea candidatului într-un alt centru de examen, care dispune de condiții corespunzătoare de acces pentru persoanele cu dizabilități.

La ora 13:00, elevul susținea proba scrisă la limba și literatura română în noul centru de examen.

Inspectoratul Școlar Județean Mureș a mai precizat că toate probele scrise rămase din cadrul examenului de Bacalaureat vor fi susținute de candidat în același centru, unde sunt asigurate condițiile necesare pentru accesul și desfășurarea examenului.

(sursa: Mediafax)