Inteligența artificială, în centrul concursului național Bursa SAB 2025 al Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a deschis înscrierile pentru ediția a VIII-a. Tema este explicită: „Pune inteligența artificială în mișcare. Implică AI într-o inovație de mobilitate urbană.” Nu se caută idei “frumoase” pe slide-uri, ci prototipuri și software care pot fi testate: algoritmi care sincronizează semafoare în timp real, modele de predicție a aglomerației pe magistrale principale, integrarea micromobilității în rețeaua de transport public, management inteligent al punctelor de încărcare sau sisteme V2X pentru avertizare timpurie între mașini, autobuze și infrastructură.

Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie 2025, pentru toți cetățenii români, din țară sau diaspora, individual sau în echipă. Proiectele trebuie să arate clar unde intervine AI și ce problemă urbană rezolvă, cu un scenariu de utilizare plauzibil în orașele din România. Miza nu e doar premiul de 5.000 de euro; câștigătorul își va expune soluția în fața industriei la standul Senatului Științific al Fundației, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii, la Romexpo, între 7 și 12 octombrie 2025 — adică în fața exact acelui public capabil să ducă un proiect pilot mai departe.

Selecția va fi făcută de un juriu cu experiență în inginerie și mobilitate, alături de reprezentanți SAB. Criteriile informal urmărite în ultimii ani în competițiile similare din Europa sunt aceleași: noutate, utilitate și șansa reală de implementare. Altfel spus, cât de repede poate fi montat un prototip într-o intersecție din București sau Cluj, spre exemplu, ce date folosește și cum se integrează cu ce există deja.

Bursa SAB a fost gândită ca o rampă de lansare. România are probleme concrete — de la timp pierdut în trafic, la siguranță slabă în intersecții și piste de micromobilitate fragmentate. Dacă AI poate demonstra că scurtează drumul unui autobuz cu două minute pe tronson, reduce incidentele cu trotinete sau crește viteza comercială a transportului public, atunci mobilitatea 4.0 devine, în sfârșit, mai puțin concept și mai mult serviciu pentru oameni.