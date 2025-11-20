La 17 ani, Cătălin Constantinescu, creatorul robotului RACC, salvează vieți în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” din București, profil matematică-informatică - intensiv informatică, Cătălin este unul dintre tinerii selectați în ediția 2025 a campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Proiectarea robotului RACC a început în urmă cu un an, din dorința tânărului de a crea un sistem autonom capabil să exploreze și să monitorizeze zone extrem de dificile - spații prăbușite, terenuri instabile, zone de risc unde intervenția umană este periculoasă sau imposibilă. RACC funcționează ca un „coleg digital” al echipelor de intervenție, preluând primele misiuni de cercetare și trimițând informații în timp real.

Unicitatea sa tehnologică vine dintr-o serie de inovații dezvoltate chiar de Cătălin: suspensie dinamică, care îi permite adaptarea pe aproape orice tip de teren - pietriș, noroi, denivelări severe; modularitate ridicată, cu roți interschimbabile pentru terenuri diferite, module adiționale pentru misiuni specifice și un circuit electronic proiectat pentru a putea fi reconfigurat ușor; autonomie impresionantă, de peste 50 de ore, un prag rar atins chiar și de multe prototipuri universitare sau industriale.

Valoarea proiectului nu constă doar în tehnologie, ci și în creatorul său. Faptul că un elev de liceu a proiectat, optimizat și testat un robot cu asemenea performanțe este o demonstrație extraordinară de maturitate tehnică, creativitate și disciplină. RACC nu este un simplu exercițiu școlar, ci o soluție viabilă pentru intervenții în teren - o dovadă că generația tânără poate aduce contribuții reale la siguranța comunităților.

RACC a fost prezentat la RoboChallenge, ediția a XVI-a, în cadrul RoboFest, cel mai mare eveniment de robotică din Europa. În secțiunea Freestyle Showcase, dedicată celor mai creative și avansate proiecte, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României i-a acordat lui Cătălin Constantinescu Premiul de excelență pentru inovație în tehnologie, recunoaștere rezervată doar proiectelor cu adevărat remarcabile. Performanțele sale nu sunt întâmplătoare. Anul trecut, Cătălin a participat la RoboChallenge, ediția a XV-a cu proiectul SyncaTron 3.0, cu care a obținut locul I la secțiunea Freestyle Showcase-Kids.

Selecția lui Cătălin în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, reprezintă o confirmare a potențialului său. Proiectul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României identifică și promovează anual tineri excepționali care pot contribui, prin talent și inovație, la progresul țării.

Prin robotul RACC, Cătălin demonstrează că România are viitor în domenii de frontieră, precum robotică, inteligență artificială și tehnologie aplicată în situații de urgență. Iar povestea lui arată că marii inovatori ai României nu mai trebuie căutați în laboratoare universitare, ci chiar în sălile de clasă ale liceelor.