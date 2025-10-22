Lecții de viață în școală: Metoda inedită a unei învățătoare pentru a-i face pe elevi responsabili

Plata chiriei și penalizări

Aceasta le-a cerut elevilor să-i plătească chirie pentru a participa la ore. Tânăra le-a înmânat copiilor plicuri cu bani fictivi, oferindu-le un portofel și un salariu lunar imaginar.

Elevii trebuiau să achite 20 de lei chirie pentru biroul și scaunul pe care le foloseau, iar suma putea crește dacă nu aveau grijă de spațiul lor sau făceau gălăgie în timpul orelor.

Pe data de 14 a fiecărei luni, înainte de plata chiriei, învățătoarea organiza un fel de magazin de unde copiii își puteau cumpăra obiecte cu banii rămași, stimulând astfel responsabilitatea financiară și comportamentaul social.

Inițiativa a fost primită cu entuziasm de elevi și a stârnit reacții pozitive în online, fiind apreciată pentru modul creativ prin care îi ajută pe cei mici să învețe despre bani, responsabilitate și conviețuirea în colectivitate.

Internauții au lăudat metoda, considerând-o o soluție ingenioasă pentru educație financiară adaptată copiilor, iar clipul a adunat peste 88.000 de aprecieri, potrivit a1.ro.

Această abordare practică în procesul educațional prezintă un exemplu interesant despre cum prin joc și implicare activă pot fi dezvoltate abilități esențiale încă din primii ani de școală.