Zeci de licee internaționale de top vor elevi români. Cât costă taxele de școlarizare în cele mai prestigioase instituții educaționale

Târgul, organizat de IntegralEdu, lider în consultanța educațională din România, se va desfășura la Hotel Marmorosch din București.

Alegerea unui liceu în străinătate, o opțiune tot mai populară. În top se află Marea Britanie și Spania

Interesul părinților români pentru studiile liceale în străinătate a crescut constant în ultimii ani. Tot mai multe familii caută sisteme educaționale flexibile, campusuri moderne și o abordare holistică a formării elevilor.

Conform datelor IntegralEdu, Marea Britanie și Spania rămân cele mai căutate destinații pentru studiile liceale, urmate de Elveția, Germania, Austria, Franța, Italia și Portugalia. În același timp, Irlanda câștigă popularitate datorită programelor performante cu predare în limba engleză, iar SUA atrag tot mai mulți elevi români prin bursele de merit și curriculumul flexibil, care combină programa americană cu cea internațională (International Baccalaureate).

„În ultimii ani, observăm o schimbare profundă în modul în care părinții privesc educația. Studiile liceale în străinătate nu mai sunt percepute ca un lux, ci ca o investiție în independență, performanță și acces la universități de top. Scopul evenimentului organizat la București este de a aduce informația corectă direct de la sursă, prin dialog deschis între familii și reprezentanții instituțiilor internaționale”, declară Alexandra Bădescu Deputy General Manager IntergralEdu.

La Târgul pentru Licee de Elită în Străinătate vor fi reprezentate licee internaționale de prestigiu din Marea Britanie, SUA, Elveția, Spania, Portugalia, Italia, Belgia, Polonia, și din regiuni exotice ale Asiei- destinații care atrag tot mai mulți elevi români datorită combinației dintre performanța academică și experiența unică de campus.

În contextul creșterii interesului pentru educația internațională, organizatorii subliniază că părinții români caută tot mai des liceele care combină excelența academică cu dezvoltarea personală, oferind programe precum A-levels, International Baccalaureate sau US High School Diploma.

“Observăm preferința elevilor români, în ultima vreme, pentru programe educaționale și licee care oferă flexibilitate în alegerea materiilor de studiu și a gradului de aprofundare al acestora. Spre exemplu, programa britanică A-levels oferă posibilitatea de specializare încă din timpul liceului, elevii din ultimii doi ani de liceu aprofundând un minim de trei materii de studiu, pe care le aleg în funcție de preferințe, abilități și domeniul pe care doresc să-l urmeze la facultate. Pe de alta parte, în alegerea liceului se acordă o mare atenție actvităților extracurriculare oferite, care înlesnesc explorarea diferitelor domenii academice dar și vocaționale. Nu în ultimul rând sunt luate în considerare și condițiile oferite în campusuri. Astfel, elevii pot alege campusuri tradiționale de tip „Harry Potter style” din Marea Britanie sau instituții moderne din centre urbane precum Londra, Milano, Madrid, Berlin sau Geneva”, explică Raluca Niculae, Manager Departament Tabere și Licee, IntegralEdu.

Admiterea la un liceu în străinătate, din ce în ce mai competitivă. Ușor de trecut, dacă este gestionată din timp

Admiterea la liceele de elită din străinătate a devenit mai competitivă odată cu creșterea cererii elevilor și părinților pentru o formare academică internațională care să înlesnească accesul la universități de elită.

Candidații sustin probe de admitere în funcție de clasa pentru care aplică și programul educațional pe care doresc să-l urmeze. Astfel, sunt testați la limba străină, matematică (uneori și alte științe, în funcție de profilul liceului), li se pot administra teste specifice pentru identificarea abilităților cognitive, verbale, non-verbale și numerice și susțin interviuri de admitere.

Pentru a se pregăti eficient și a înțelege mai bine cerințele sistemului educațional internațional, tot mai mulți elevi participă la tabere educaționale sau programe de imersiune academică organizate chiar în campusurile liceelor din străinătate. Aceste experiențe oferă o perspectivă autentică asupra vieții într-un boarding school, le permit elevilor să interacționeze cu profesori și colegi internaționali și să își dezvolte în avans abilitățile academice, lingvistice și sociale necesare pentru o tranziție reușită.

“În acest context, rolul consultantului educațional devine foarte important atât în identificarea din timp a liceului potrivit cât și în pregătirea admiterii. Pe lângă aspectele administrative, consultantul are și un rol de consilier pentru familie: oferă claritate, ordine și, mai ales, liniștea că totul este făcut corect și la timp. Însă, poate cel mai important aspect al activității unui consultant este monitorizarea permanentă a traseului educațional al elevului, atât înainte de admitere, dar și pe parcursul liceului. Astfel, tânărul va putea fi ghidat către cele mai potrivite opțiuni în ceea ce privește învățământul superior și cariera pe care și-o dorește”, precizează Raluca Niculae.

Cât costă un liceu în străinătate și care sunt oportunitățile de burse pentru elevii români

Costurile depind de mai mulți factori cum ar fi: țara de destinație, tipul de școală (publică sau privată), programul de studiu ales, clasa în care este admis elevul, regimul de cazare, programele extracuriculare. Spre exemplu, în Irlanda, un boarding school privat în sistem International Baccalaureate (IB) are taxa anuală de școlarizare de 9970 euro, la care se adaugă tipul de cazare dorit.

În Marea Britanie, costurile încep de la 8500 lire taxa anuală de școlarizare (pentru programul A-levels în sistem public), la care se adaugă costurile pentru cazare în campus și mese. Liceele private de tip boarding, în sistem britanic sau international (IB), au o taxă anuală ce pornește de la aprox. 43.000 lire, care include, școlarizarea, pensiunea completă și activități extra-curriculare.

În Spania, taxa de școlarizare pentru un liceu privat cu program IB începe de la 9020 euro/an, iar costul anual pentru un boarding school privat porneste de la aproximativ 31.700 euro/an.

Pentru Elveția taxa anuală (școlarizare + boarding) pentru un boarding school cu predare în limba franceză sau engleză, pornește de la 55.000 CHF.

În SUA taxa anuală (școlarizare + boarding) pentru un boarding school privat porneste de la 25.000 dolari. În cazul în care elevul optează pentru un an de studiu la un liceu public din SUA și cazare la o familie gazdă, costul programului va fi de aprox. 11.000 USD.

Anual, majoritatea școlilor și liceelor independente își alocă bugete pentru a oferi burse de merit candidaților cu abilități speciale atât la admitere cât și pe durata studiilor. Cuantumul burselor variază pornind de la 5% reducere din taxele de școlarizare și ajungând, în unele cazuri și la 50% reducere din taxele anuale.

“Tipurile de burse de merit sunt academice, sportive sau artistice și se acordă elevilor care dau dovadă de performanțe deosebite într-una dintre aceste arii. Bursa academică se oferă în urma testării candidatului la una, două sau chiar la toate materiile pe care urmează să le studieze, în funcție de programul de studiu și de profilul liceului. Pentru bursa sportivă se ia în calcul palmaresul competițional al candidatului pe lângă probele sportive, iar pentru acordarea burselor artistice este foarte important portofoliul candidatului. În plus, unele instituții acordă ajutor financiar elevilor foarte bine pregătiți, pentru a le înslesni accesul la o educație de calitate”, mai explică Raluca Niculae.

Târgul pentru Licee de Elită în Străinătate reprezintă și o oportunitate pentru participanți de a discuta direct cu reprezentanții liceelor despre condițiile acordării de burse, dar și de reduceri exclusive pentru vizitatori.