Leul se depreciază miercuri, după ce marți înregistrase o ușoară apreciere

de Redacția Jurnalul    |    27 Mai 2026   •   16:00
Cât a ajuns să coste un euro după ultima ședință BNR

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2393 lei, în urcare cu 0,34 bani (+0,06%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2359 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4990 lei, în creştere cu 0,12 bani (+0,03%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4978 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7266 lei, în scădere cu 0,89 bani (-0,1%) faţă de 5,7355 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 649,8877 lei, de la 653,2957 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

