Leul se depreciază miercuri, după ce marți înregistrase o ușoară apreciere

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4990 lei, în creştere cu 0,12 bani (+0,03%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4978 lei.



Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7266 lei, în scădere cu 0,89 bani (-0,1%) faţă de 5,7355 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 649,8877 lei, de la 653,2957 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES