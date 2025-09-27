Luni se deschide oficial anul universitar la medicină

Noua generație de studenți mediciniști a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va purta simbolic, pe tot parcursul anilor de studii de licență, numele reputatului medic, Prof. Univ. Dr. Agrippa Ionescu, fondatorul școlii românești de chirurgie plastică și reparatorie, de la nașterea căruia se vor împlini, în luna noiembrie a acestui an, 100 de ani.

”Deschiderea unui nou an universitar reprezintă, pentru întreaga comunitate academică a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, un moment de emoție și responsabilitate. Este clipa în care tradiția de peste 160 de ani a școlii noastre de medicină se împletește cu energia, entuziasmul și aspirațiile noii generații de studenți.Urez tuturor un călduros salut de bun venit în frumoasa familie a universității noastre și îi felicit că au ales să își dedice viața medicinei și să fie parte a unei comunități pentru care competența, empatia și excelența academică sunt repere fundamentale” a declarat Rectorul Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, prof. dr. Viorel Jinga. Prestigioasa instituție de învățământ superior medical numără în prezent 14.500 de studenți, dintre care 12.839 studenți sunt înscriși la studiile de licență, 266 în programele de master, iar 1.395 la studiile universitare de doctorat. Toți aceștia vor avea privilegiul de a fi instruiți și șlefuiți de unii dintre cei mai buni dascăli ai momentului, 2.134 de cadre didactice universitare, cât numără în prezent Universitatea.