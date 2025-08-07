Măsurile de austeritate lovesc în studenți. Tăieri masive de burse. Cine va fi afectat

Doar studenții de la buget vor mai primi burse din fonduri publice, iar cei care plătesc taxă nu vor beneficia deloc de aceste burse, situație care a generat revolte puternice. În plus, bursele vor fi acordate doar pe durata desfășurării activităților didactice, respectiv în timpul cursurilor și sesiunilor, nu și în vacanțe.

Reducerea burselor poate duce la abandon universitar

Cuantumul burselor sociale ajunge la 925 de lei, iar bursele de performanță pot fi până la 1.500 de lei sau chiar mai mult în unele universități. Deși în proiectul inițial exista o propunere ca universitățile să poată acorda burse și pe durata întregului an calendaristic din veniturile proprii, aceasta a fost eliminată, ceea ce limitează accesul la ajutor financiar, mai ales pentru studenții cu venituri mai mici sau în situații dificile.

Aceste măsuri au fost adoptate oficial, în contextul în care fondul de burse anterior era calculat la 10% din salariul minim brut. Acum se vor raporta la salariul minim net, care este mai mic, ceea ce a dus la diminuarea bugetului disponibil pentru burse cu 40%.

Organizațiile studențești acuză discriminarea studenților cu taxă și susțin că aceste măsuri pot crește abandonul universitar deoarece mulți tineri nu își vor permite să susțină cheltuielile fără acest ajutor, potrivit observatornews.ro.