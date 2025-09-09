Ministerul Educației monitorizează activitatea din școli: Cursurile se desfășoară normal în 98,2% dintre unități

Ministerul precizează că, în contextul protestelor anunțate și derulate de federațiile sindicale din învățământ, monitorizează constant modul în care se desfășoară activitatea în unitățile școlare.

„În data de 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile școlare în care s-au prezentat, iar majoritatea au ales să organizeze și festivități de începere a anului școlar. În data de 9 septembrie, cursurile școlare se desfășoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit acelorași date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unități de învățământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 școli, toate în județul Dolj)”, transmite Ministerul.

Instituția anunță că face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice.

(sursa: Mediafax)