Jurnalul.ro Ştiri Educatie

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   19:30
Ministerul Educației monitorizează activitatea din școli: Cursurile se desfășoară normal în 98,2% dintre unități

Cursurile școlare se desfășoară normal în 98,2% dintre unitățile de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, a anunțat marți Ministerul Educației.

Ministerul precizează că, în contextul protestelor anunțate și derulate de federațiile sindicale din învățământ, monitorizează constant modul în care se desfășoară activitatea în unitățile școlare.

„În data de 8 septembrie copiii au fost primiți în unitățile școlare în care s-au prezentat, iar majoritatea au ales să organizeze și festivități de începere a anului școlar. În data de 9 septembrie, cursurile școlare se desfășoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit acelorași date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unități de învățământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 școli, toate în județul Dolj)”, transmite Ministerul.

Instituția anunță că face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: ministerul educatiei şcoli cursuri
