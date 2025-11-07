x close
Ministrul Educaţiei afirmă că ar putea fi adăugate măsuri noi privind cazuri de comportamente inadecvate în şcoli

de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   13:15
Sursa foto: Daniel David

Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează "atent" cazurile de comportamente inadecvate în şcoli şi, acolo unde este necesar, vor fi introduse măsuri suplimentare, cu celeritate, inclusiv pe baza feedbackului primit din partea celor din domeniul educaţiei, a declarat vineri ministrul Daniel David.

"Ministerul a creat contextul legal pentru a preveni şi pe cât posibil elimina orice formă de violenţă sau comportament disfuncţional în cadrul şcolii - instrumente complementar-corective recente sunt "butonul roşu" şi admiterea sesizărilor anonime - şi vă încurajez să implementaţi acest cadru în fiecare şcoală, astfel încât fiecare actor al educaţiei să se simtă protejat şi să vină cu încredere şi plăcere în mediul educaţional. Noi monitorizăm atent astfel de fenomene, iar acolo unde trebuie că adăugăm măsuri noi, o vom face cu celeritate, inclusiv pe baza feedbackului primit din partea oamenilor educaţiei", a afirmat Daniel David, potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei.

Daniel David a spus că, deşi, în general, relaţiile dintre actorii din educaţie - elevi, profesori şi părinţi - sunt bune, observă prea des în spaţiul public comportamente disfuncţionale între aceşti actori.

"Educaţia modernă, al cărei rol este de a forma competenţe relevante, se co-creează în ecosisteme educaţionale complexe, unde la bază avem triada elev-profesor-părinte: aceasta funcţionează într-un cadru mai general, care include autorităţile (locale/naţionale) şi mediul socio-economic. Dar "co-crearea" nu înseamnă că avem acelaşi rol, ci că rolurile complementare trebuie să interacţioneze eficient în beneficiul copiilor şi al sistemului educaţiei. Deşi, în general, relaţiile între aceşti actori sunt bune, observ în spaţiul public prea des şi comportamente disfuncţionale între aceşti actori. Ştiu că presiunea socială (conflicte/polarizări/exprimări şi manifestări publice inadecvate/atitudini extremiste) este mare, iar aceasta influenţează şi şcoala, dar noi trebuie să fim model pentru societate, şi nu invers!", a transmis Daniel David.

Subiecte în articol: ministrul educatiei masuri comportamente inadecvate scoli
