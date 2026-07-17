Ministrul Educației și Cercetării: „Profesorii sunt cea mai importantă investiție în viitorul României”. Prof. univ. dr. Mihai Dimian, mesaj pentru câștigătorii campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”, la gala dedicată excelenței în educație

Din miile de profesori înscriși în ediția 2026 a campaniei, au fost selectate 20 de povești ale unor dascăli care dovedesc că adevărata performanță în educație se măsoară în destine schimbate. Printre ei se află profesori care parcurg sute de kilometri pentru a ajunge la elevi, dascăli care predau copiilor internați în spitale, educatori care readuc speranța în comunități vulnerabile, profesori care folosesc inteligența artificială și metode inovatoare la clasă sau mentori care pregătesc generații de olimpici și viitori cercetători.

Gala Profesorilor Excepționali, care a avut loc pe scena Teatrului Metropolis din Capitală, a reunit invitați speciali din mediul academic, lideri de opinie, jurnaliști și profesioniști care susțin un învățământ competitiv. Printre invitații care au celebrat excelența în educație s-a numărat și ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, care a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru profesorii care inspiră și formează generațiile viitoare.

„ Indiferent unde m-au dus pașii în această lume, am avut cu mine un singur lucru: educația. Profesorii nu sunt în școală doar pentru a-și exercita o profesie, ci pentru că simt că au o misiune: aceea de a forma caractere, de a transmite valori și de a inspira generațiile viitoare. De aceea, avem nevoie să vorbim mai mult despre exemplele care arată adevărata valoare a școlii românești. Profesorii sunt cea mai importantă investiție în viitorul României.”, a transmis Ministrul Educației și Cercetării.



Clasamentul final a fost decis în urma unei mobilizări impresionante a comunităților din întreaga țară, platforma oficială înregistrând peste 300.000 de voturi din partea publicului. Cu cele mai multe, doamna Elisabeta Ana Naghi, profesor de matematică și astronomie, a câștigat marele trofeu al competiției și premiul în valoare de 30.000 de lei, încununând o carieră de patru decenii dedicată excelenței în educație. Activitatea sa a dus la înființarea Centrului pilot pentru excelență în astronomie din Suceava și a propulsat numeroși tineri români către universități de prestigiu din întreaga lume, precum MIT, Harvard sau Caltech. În același timp, câștigătoarea locului întâi a demonstrat că educația poate schimba destine și în contexte dificile, lucrând constant cu elevi din medii defavorizate, înscriși la formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programul de recuperare școlară, ajutându-i să obțină diploma de bacalaureat și să se reintegreze pe piața muncii.

Locul al doilea, recompensat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României cu suma de 20.000 de lei, a fost ocupat de Emanuela Oiegar, profesor de biologie la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău. Abordarea sa didactică integrează tehnologii moderne, utilizând imprimante 3D pentru crearea de modele biologice interactive, iar calitatea actului educațional se reflectă direct în medaliile internaționale obținute an de an de elevii săi olimpici. Povestea profesoarei Emanuela Oiegar depășește sala de clasă. În timp ce se îndrepta alături de elevii săi către o olimpiadă școlară, a fost implicată într-un grav accident rutier. După o lungă perioadă de recuperare, a revenit la catedră și a continuat să pregătească generații de elevi cu aceeași dedicare, devenind un exemplu de perseverență atât pentru comunitatea școlară, cât și pentru colegii de breaslă.

Profesoara din spatele tinerilor care aduc României medalii de aur la olimpiadele internaționale, Mihaela Ruță, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, județul Olt, s-a clasat pe locul al treilea, câștigând premiul în valoare de 10.000 de lei. Nominalizarea sa în campania „Liga Profesorilor Excepționali” a fost făcută de fostul său elev, Eduard Ștefan, care a povestit cum blândețea, răbdarea și exigența învățătoarei i-au pus bazele încrederii în sine și l-au încurajat să își urmeze drumul către performanță.

Toți cei 20 de profesori finaliști, prezenți la gală, au fost premiați pentru munca lor neobosită cu resurse pedagogice, echipamente digitale și acces la oportunități de formare profesională continuă de către partenerii campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”: Editura RAO, una dintre cele mai importante edituri din România; Poenari, brand românesc cu tradiție în instrumente de scris; INIM Institute, specializat în programe dedicate dezvoltării profesionale; Therme București, promotor al stării de bine; F64, lider pe piața de echipamente foto-video și tehnologie; AQUA Carpatica, brand românesc de apă minerală naturală; Irina Chițu, analist financiar și promotor al educației financiare; și Romantic FM, postul de radio dedicat muzicii de calitate și valorilor culturale.



De peste două decenii, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține și promovează excelența în educație prin campania națională „Liga Profesorilor Excepționali”, reunind profesori care modelează generații, inspiră comunități și contribuie la dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, valori și performanță.