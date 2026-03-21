Moment istoric în educație: Academia Da Vinci și-a deschis porțile! Prima generație a susținut azi examenul de admitere

Zeci de candidați au trecut printr-un proces complex de selecție, care a inclus probe de gândire critică, interviuri motivaționale și activități de echipă, menite să identifice potențialul real al fiecărui copil, nu doar cunoștințele teoretice.

„Educația de astăzi trebuie să formeze oameni care știu să gândească, nu doar să reproducă.” – Bogdan Gheorghiu, Directorul Bibliotecii Naționale a României

Academia Da Vinci vine ca o alternativă la sistemul clasic de educație, punând accent pe dezvoltarea abilităților esențiale: comunicare, leadership, gândire critică și adaptabilitate într-o lume în continuă schimbare.

„Un copil care își descoperă vocea devine un adult care poate schimba lumea.” – Adrian Găzdaru, actor și regizor, fost director al Teatrului Excelsior

„Comunicarea este cheia oricărui succes. Dacă înveți de mic să te exprimi clar și autentic, ai deja un avantaj uriaș.” – Ana Monica Vîlcu, actriță și specialist în comunicare publică

Proiectul reunește parteneri importanți din zona educației și societății civile și își propune să formeze o nouă generație de tineri pregătiți nu doar pentru examene, ci pentru viață.

„Trebuie să pregătim copiii pentru un viitor pe care, din păcate, nu îl cunoaștem. De aceea, îi învățăm cum să gândească, nu ce să gândească.” – Bogdan Ionescu, Director Educațional al Academiei Da Vinci

Academia Da Vinci este susținută de parteneri relevanți din mediul educațional, cultural și economic: Universitatea Ecologică din București, Biblioteca Națională a României, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, LITERA, Mastercard și Phoenicia Hotels, consolidând astfel un ecosistem solid dedicat formării noii generații.

Deschiderea oficială și organizarea primei sesiuni de admitere confirmă interesul crescut pentru un model educațional diferit, în care copiii sunt încurajați să gândească liber, să creeze și să își descopere propria voce.

„Fiecare copil are un potențial extraordinar. Rolul nostru este să-l descoperim, să-l creștem și să-l pregătim să construiască lumea de mâine.” – Lavinia Șandru, Președintele Academiei Da Vinci

Academia Da Vinci nu începe doar un an școlar. Începe o schimbare.