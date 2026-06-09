Lovitură pentru profesorii implicați în examenele naționale: plata rămâne neschimbată în 2026, deși prețurile au explodat

Cât vor fi plătiți profesorii la Bacalaureat și Evaluarea Națională în 2026. Ministerul păstrează tarifele din 2024

Profesorii implicați în organizarea și desfășurarea examenelor naționale din 2026 vor primi aceleași indemnizații stabilite în urmă cu doi ani, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Educației aflat în consultare publică. Documentul, prezentat în cadrul Comisiei de Dialog Social, nu prevede nicio majorare a sumelor acordate pentru activitățile desfășurate la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Decizia vine în condițiile în care inflația a continuat să crească în ultimii doi ani, afectând puterea de cumpărare a veniturilor suplimentare obținute de cadrele didactice implicate în examenele naționale, potrivit Edupedu.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 5,6% în 2024 și de 7,3% în 2025. Astfel, deși sumele nominale rămân identice, valoarea lor reală este semnificativ mai mică decât în momentul în care au fost majorate.

Cât vor primi profesorii evaluatori în 2026

Conform proiectului de ordin, profesorii evaluatori vor continua să fie remunerați cu 18 lei pentru fiecare lucrare corectată la Evaluarea Națională și cu 25 de lei pentru fiecare lucrare corectată la examenul de Bacalaureat.

Aceste tarife au fost introduse în 2024, când Ministerul Educației a decis o majorare importantă a plăților pentru activitățile de evaluare. Atunci, suma acordată pentru corectarea unei lucrări la Evaluarea Națională a crescut de la 12 la 18 lei, iar pentru Bacalaureat de la 18 la 25 de lei.

Deși aceste majorări au fost considerate semnificative la momentul respectiv, lipsa unei actualizări în raport cu inflația înseamnă că profesorii vor încasa în 2026 aceleași sume nominale, dar cu o valoare reală redusă.

Indemnizațiile pentru asistenți și personalul implicat în digitalizare rămân neschimbate

Ministerul păstrează și nivelul actual al indemnizațiilor pentru profesorii care asigură supravegherea examenelor.

La Evaluarea Națională, asistenții vor primi în continuare 150 de lei pe zi, iar asistenții cu competențe digitale, responsabili de scanarea și încărcarea lucrărilor în platforma de evaluare digitalizată, vor fi remunerați cu 180 de lei pe zi.

În cazul Bacalaureatului, plata pentru asistenți rămâne la 210 lei pe zi, în timp ce cadrele didactice care îndeplinesc atribuții digitale vor încasa 250 de lei pe zi.

Menținerea acestor sume reflectă strategia Ministerului de a păstra schema de remunerare introdusă odată cu implementarea evaluării digitalizate, fără ajustări financiare suplimentare.

Plățile pentru președinții și membrii comisiilor nu se modifică

Neschimbate rămân și indemnizațiile acordate conducerii comisiilor de examen.

La Evaluarea Națională, președinții centrelor de evaluare vor primi 1.900 de lei pentru comisiile cu până la 1.000 de candidați și 2.000 de lei pentru cele care depășesc acest prag.

La Bacalaureat, președinții centrelor de examen vor fi remunerați cu 1.900 de lei pentru centrele cu până la 100 de candidați și cu 2.030 de lei pentru cele care au un număr mai mare de participanți.

În centrele zonale de evaluare, indemnizațiile sunt mai mari și ajung la 2.900 de lei, respectiv 3.030 de lei, în funcție de dimensiunea comisiei și numărul candidaților.

Sistemul de evaluare digitalizată își păstrează structura de remunerare

Proiectul de ordin menține și toate funcțiile create în ultimii ani pentru funcționarea sistemului de evaluare digitalizată.

La Evaluarea Națională, secretarul sau operatorul responsabil de platforma digitală va primi 1.500 de lei, iar responsabilul județean pentru platforma informatică va fi remunerat cu 2.000 de lei.

Pentru Bacalaureat, secretarul sau membrul comisiei cu atribuții privind utilizarea aplicației informatice va încasa 1.800 de lei, în timp ce responsabilul județean pentru platforma digitalizată va primi 2.200 de lei.

Aceste funcții au fost introduse în 2024, odată cu extinderea procesului de corectare electronică a lucrărilor și digitalizarea etapelor de evaluare.

Profesorii vor trebui să recupereze activitățile de la catedră

Documentul stabilește și modalitatea de plată a activităților desfășurate în cadrul examenelor naționale. Remunerația poate fi acordată fie prin contract civil de prestări servicii pentru activități independente ocazionale, fie prin unitatea de învățământ sau inspectoratul școlar unde cadrul didactic are funcția de bază.

În plus, personalul implicat în organizarea și desfășurarea examenelor va avea obligația de a recupera activitățile corespunzătoare funcției de bază desfășurate în perioada respectivă.

În lipsa unei actualizări a tarifelor, profesorii implicați în Bacalaureat și Evaluarea Națională vor intra în sesiunea de examene din 2026 cu aceleași indemnizații stabilite în 2024, într-un context economic în care costul vieții a crescut cu peste 13%, diminuând considerabil valoarea reală a acestor venituri suplimentare.

