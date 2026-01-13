Premierul Ilie Bolojan preia șefia interimară la Ministerul Educației

Guvernul a transmis marți seara că premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a lui Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei.

De asemenea, Bolojan preia interimatul la MEC.

Fotoliul de ministru al Educației și Cercetării a rămas vacant după demisia lui Daniel David, care a intervenit înainte de sărbătorile de Crăciun.

Daniel David era nemulțumit de buget și de faptul că ar fi trebuit să mai renunțe la fonduri pentru universități.

Daniel David a fost ministrul Educației și Cercetării din România din 23 decembrie 2024, în două guverne.

Provine din mediul universitar și este profesor de psihologie.

David a fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

