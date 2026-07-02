Prezență masivă la Bacalaureat: 97,6% dintre absolvenți au susținut proba la alegere a profilului

S-au prezentat 121.726 de candidaţi dintr-un total de 124.749 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea acestei probe (promoţie curentă şi promoţii anterioare).



Potrivit Ministerului Educaţiei, nu s-au prezentat 3.023 de candidaţi, iar 13 absolvenţi de liceu au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceştia din urmă nu vor putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului.



Probele scrise din actuala sesiune de Bacalaureat se încheie vineri, cu testarea cunoştinţelor de limba şi literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale. AGERPRES