Prima oră de religie din 2026 s-a ținut în biserica satului

Elevii au fost întâmpinați de părintele paroh Andrei Turcu, care a participat și dânsul activ la desfășurarea orei. Într-un cadru firesc, fără discursuri formale, acesta le-a explicat copiilor rolul bisericii și modul în care este organizat spațiul liturgic.

Pr. Răzvan Gînscă ne-a relatat: „Deși lăcașul de cult se află în restaurare, contextul s-a dovedit potrivit pentru lecție. Lucrările aflate în desfășurare au permis o prezentare mai limpede a structurii bisericii și a funcțiilor fiecărei încăperi. Elevii au putut vedea altarul și obiectele folosite în slujbele Bisericii, nu doar să le regăsească în imaginile din manual. Un punct important al lecției a fost explicarea rolului Sfântului Disc, vas liturgic folosit la Sfânta Liturghie. Copiilor li s-a arătat că pe acesta sunt așezate părticelele scoase din prescură – pentru Hristos, Maica Domnului, sfinți, cei vii și cei adormiți – și că Sfântul Disc simbolizează întreaga Biserică adunată în jurul lui Hristos.”

Explicațiile celor doi preoți au fost urmate de întrebări din partea elevilor curioși, semn că informația a fost înțeleasă în contextul său, iar dorința de a ști mai mult a venit firesc. Ora s-a desfășurat sub forma unui dialog, iar interesul elevilor a fost constant pe tot parcursul activității. La final, părintele paroh le-a oferit copiilor mici daruri, ca gest de apreciere pentru participare.