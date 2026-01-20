Prima oră de religie din 2026 s-a ținut în biserica satului

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Ian 2026   •   14:31
Sursa foto: Ora s-a desfășurat sub forma unui dialog, iar interesul elevilor a fost constant pe tot parcursul activității

Ora de Religie a arătat diferit pentru elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Helegiu – structura Deleni (județul Bacău). Lecția nu s-a ținut în clasă, ci în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, unde copiii au venit împreună cu profesorul lor, preotul Răzvan Constantin Gînscă, având binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Elevii au fost întâmpinați de părintele paroh Andrei Turcu, care a participat și dânsul activ la desfășurarea orei. Într-un cadru firesc, fără discursuri formale, acesta le-a explicat copiilor rolul bisericii și modul în care este organizat spațiul liturgic.

Pr. Răzvan Gînscă ne-a relatat: „Deși lăcașul de cult se află în restaurare, contextul s-a dovedit potrivit pentru lecție. Lucrările aflate în desfășurare au permis o prezentare mai limpede a structurii bisericii și a funcțiilor fiecărei încăperi. Elevii au putut vedea altarul și obiectele folosite în slujbele Bisericii, nu doar să le regăsească în imaginile din manual. Un punct important al lecției a fost explicarea rolului Sfântului Disc, vas liturgic folosit la Sfânta Liturghie. Copiilor li s-a arătat că pe acesta sunt așezate părticelele scoase din prescură – pentru Hristos, Maica Domnului, sfinți, cei vii și cei adormiți – și că Sfântul Disc simbolizează întreaga Biserică adunată în jurul lui Hristos.”

Explicațiile celor doi preoți au fost urmate de întrebări din partea elevilor curioși, semn că informația a fost înțeleasă în contextul său, iar dorința de a ști mai mult a venit firesc. Ora s-a desfășurat sub forma unui dialog, iar interesul elevilor a fost constant pe tot parcursul activității. La final, părintele paroh le-a oferit copiilor mici daruri, ca gest de apreciere pentru participare.

„Activitatea a arătat că ora de Religie poate depăși cadrul teoretic atunci când este mutată într-un spațiu care permite contactul direct cu realitatea liturgică”, ne-a mai spus pr. Răzvan Constantin Gînscă. Pentru elevi, biserica a devenit, pentru o oră, un loc de învățare practică și „o adevărată sală de clasă a sufletului”, în care informațiile au fost legate de experiență și observație nemijlocită.

Subiecte în articol: ora de religie biserica
