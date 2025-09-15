x close
Educatie Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   23:15
Sursa foto: ThinkstockPhotos

Ambasada României în Franța vine cu o veste foarte bună la început de an școlar: dezvoltarea unui program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez.

Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Franța, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar.

Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă română.

„Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a. Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugenie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, transmite Ambasada României în Franța, pe pagina de Facebook.

 

(sursa: Mediafax)

 

