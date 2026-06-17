Protest al sindicatelor din educație în fața Guvernului: CNSLR-Frăția susține revendicările cadrelor didactice privind legea salarizării

Tensiuni uriașe înainte de examene: profesorii protestează în fața Guvernului

Mii de profesori și angajați din sistemul de învățământ au protestat miercuri în fața Guvernului, nemulțumiți de proiectul noii Legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Confederația sindicală CNSLR-Frăția își exprimă solidaritatea cu acțiunile de protest, pe care le consideră legitime, și cere retragerea imediată a proiectului din dezbaterea publică, acuzând autoritățile de încălcarea angajamentelor față de personalul din educație.

CNSLR-Frăția: „încălcare flagrantă” a angajamentelor față de profesori

Confederația Națională Sindicală „CNSLR-Frăția” și-a exprimat public sprijinul pentru protestele organizate de sindicatele din educație, care solicită Guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit unui comunicat transmis de organizație, forma actuală a proiectului este considerată „o încălcare flagrantă” a legislației în vigoare, dar și o abatere de la angajamentele asumate anterior de autorități față de angajații din sistemul de învățământ.

„După cum se cunoaște, de-a lungul timpului, sistemul educațional s-a confruntat cu numeroase dificultăți, de la subfinanțare și lipsa resurselor, până la niveluri salariale care nu reflectă importanța și responsabilitatea acestei profesii. Acțiunile de protest, desfășurate cu câteva zile înaintea susținerii examenelor elevilor, tocmai să atragă atenția asupra gravității acestei situații, sunt legitime și necesită un dialog constructiv și responsabil din partea Guvernului României”, se arată în comunicatul confederației.

Educația, văzută ca investiție strategică, nu cheltuială

Reprezentanții CNSLR-Frăția subliniază că investițiile în educație nu ar trebui privite ca o povară bugetară, ci ca o componentă esențială pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a României.

În viziunea sindicaliștilor, actualul context evidențiază nevoia unor politici publice coerente, care să asigure nu doar stabilitate financiară pentru cadrele didactice, ci și îmbunătățirea calității actului educațional. Liderii sindicali cer autorităților să identifice soluții urgente care să răspundă solicitărilor din sistem și să reducă tensiunile acumulate în ultimii ani.

Proteste în stradă înaintea examenelor elevilor

Manifestația de miercuri a adus în fața Guvernului câteva mii de participanți, potrivit estimărilor organizatorilor. Protestul a fost organizat de principalele federații sindicale din educație, respectiv Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Sindicaliștii cer retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, argumentând că forma propusă nu răspunde problemelor structurale din sistemul educațional și ignoră revendicările formulate în ultimii ani.

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Sursa foto Victor Stroe - Jurnalul

Agerpres