ONU ar putea avea, pentru prima dată în istorie, o femeie secretar general. Cine este Rebeca Grynspan

Rebeca Grynspan, fostă vicepreședintă a Costa Ricăi, a ieșit favorită după primul sondaj informal ("straw poll") organizat joi, 30 iulie, de Consiliul de Securitate al ONU, pentru desemnarea succesorului lui António Guterres.

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Cum funcționează procesul de selecție

Mandatul actual al lui Guterres, portughez aflat la al doilea termen de cinci ani, se încheie pe 31 decembrie 2026, iar noul secretar general își va prelua funcția pe 1 ianuarie 2027. Șapte candidați — patru femei și trei bărbați — concurează oficial pentru poziție: Michelle Bachelet (Chile), Maria Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Olara Otunnu (Uganda), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) și Macky Sall (Senegal). Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate — cinci permanenți și zece rotativi, printre care Grecia — au votat secret, prin trei opțiuni: "încurajez", "descurajez" sau "fără opinie". Rezultatele rămân confidențiale, pentru a evita speculațiile, dar au fost obținute de mai multe agenții de presă din surse diplomatice.

Rezultatele primului vot

Potrivit surselor citate de Reuters și de mai multe publicații internaționale, Grynspan a obținut 10 voturi de tip "încurajez", un singur vot de "descurajez" și patru "fără opinie" — cel mai bun rezultat din primul tur. A urmat Carolyn Rodrigues-Birkett, fostă ministră de externe a Guyanei, cu nouă voturi de încurajare, iar pe locul al treilea s-a clasat Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, considerat de mulți observatori cel mai cunoscut nume din cursă, cu șapte voturi.

Votul este, deocamdată, doar orientativ și neobligatoriu — oricare dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului (SUA, Rusia, China, Franța și Marea Britanie) poate bloca practic un candidat printr-un vot de "descurajez". Este așteptat un al doilea tur de sondaj în zilele următoare, iar procesul complet de selecție ar putea dura câteva luni.

Cine este Rebeca Grynspan

Economistă de profesie, Grynspan conduce în prezent Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și are o carieră diplomatică îndelungată, cu roluri importante la Secretariatul General Iberoamerican și la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Candidatura sa beneficiază de un consens larg conform căruia următorul secretar general ar trebui să provină din grupul statelor din America Latină și Caraibe — regiune din care provin cinci dintre cei șapte candidați aflați în cursă. Dacă va fi aleasă, Grynspan ar deveni atât prima femeie, cât și prima persoană de origine evreiască din istorie care ocupă funcția de secretar general al ONU.

Ce cere SUA de la viitorul lider

Ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, a transmis un mesaj clar privind așteptările Washingtonului: viitorul secretar general trebuie să reformeze instituția, să o facă mai suplă și mai relevantă pe scena internațională, cu mai puțină birocrație la sediul central și mai multă activitate concretă în teren. Analiștii citați de presa internațională descriu ONU ca fiind într-un moment dificil, marcat de crize financiare repetate și de o marginalizare politică tot mai accentuată, într-o eră a competiției geopolitice intense.