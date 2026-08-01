Trafic intens spre munte și mare: Cozi kilometrice pe DN1, Autostrada Soarelui și DN39

Conform unui comunicat de presă, pe DN 1 Ploiești - Brașov sunt coloane de autovehicule între Nistorești - Comarnic și în stațiunile Sinaia și Bușteni, pe sensul de mers către Brașov.



De asemenea, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, este trafic intens în orașul Călimănești, în ambele direcții, precum și în zona localității Brezoi, pe sensul de urcare spre Sibiu.



Pe autostrada București - Constanța, sunt coloane de autovehicule la ieșirea din Capitală, în zona localităților Fundulea, Bogdana și Drajna Nouă (județul Călărași), precum și între Fetești (județul Ialomița) și Cernavodă (județul Constanța). Pe DN 39 Constanța - Vama Veche, se înregistrează valori de trafic ridicate între Lazu - Agigea și în stațiunea Eforie Nord, pe sensul de mers către Vama Veche, precum și între Eforie Sud - Eforie Nord, în direcția către Constanța.



Conform Centrului Infotrafic, traficul este normal pe A1 București - Pitești, A3 București - Ploiești și A7 Ploiești - Adjud.



Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice traseul pe care îl au de parcurs, luând în calcul și optarea pentru rute alternative.

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AGERPRES