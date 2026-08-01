Ceaiul ideal pentru caniculă. Conține plante bogate în antioxidanți și electroliți naturali

Există o băutură care poate oferi o senzație de răcorire mai îndelungată și care, în același timp, ajută organismul să-și refacă rezervele de minerale pierdute prin transpirație: un amestec de ceaiuri și plante medicinale.

De ce apa nu este întotdeauna suficientă

În zilele foarte călduroase, organismul pierde nu doar apă, ci și electroliți precum sodiu, potasiu și magneziu.

Dacă bem cantități foarte mari de apă într-un timp scurt, fără să înlocuim și mineralele pierdute, poate apărea un dezechilibru care favorizează oboseala, amețeala sau crampele musculare.

De aceea, medicii recomandă ca, pe lângă apă, să consumăm și băuturi care conțin electroliți naturali sau plante bogate în antioxidanți și minerale.

Ceaiul care poate ajuta organismul să suporte mai ușor căldura

O combinație de plante folosită frecvent în sezonul cald include:

o lingură de măceșe;

o lingură de hibiscus;

o lingură de roiniță (melissa);

un sfert de linguriță de ghimbir;

o lingură de rooibos.

La final se poate adăuga și suc natural de afine, coacăze sau vișine, pentru un plus de vitamine și antioxidanți.

Ce beneficii are fiecare ingredient

Hibiscusul

Este una dintre cele mai populare plante folosite în băuturile de vară. Ceaiul de hibiscus are un gust acrișor, este bogat în antioxidanți și este asociat cu o senzație plăcută de răcorire.

Măceșele

Sunt o sursă excelentă de vitamina C și contribuie la refacerea organismului după expunerea îndelungată la căldură.

Roinița

Are efect calmant și poate reduce senzația de stres accentuată de temperaturile ridicate.

Ghimbirul

Poate părea surprinzător, însă consumat în cantități mici stimulează circulația și ajută organismul să-și regleze mai eficient temperatura.

Rooibos

Nu conține cofeină, este bogat în antioxidanți și poate fi consumat pe tot parcursul zilei, inclusiv seara.

Cum se prepară

Ingrediente:

1 lingură măceșe; 1 lingură hibiscus; 1 lingură roiniță; 1/4 linguriță ghimbir; 1 lingură rooibos; 4 litri de apă fierbinte; 500 ml ceai verde preparat separat; aproximativ 300 ml suc natural de afine, coacăze sau vișine; miere, după gust (opțional).

Se toarnă apa fierbinte peste plante și se lasă la infuzat aproximativ 20 de minute. Separat se prepară ceaiul verde, apoi se strecoară infuzia de plante și se amestecă împreună cu ceaiul verde și sucul natural.

Se bea rece?

Paradoxal, nu. Specialiștii spun că băuturile foarte reci pot provoca un șoc termic organismului și oferă doar o senzație de răcorire de scurtă durată.

Ideal este ca băutura să fie consumată la temperatura camerei sau ușor răcită, astfel încât corpul să nu fie obligat să depună efort suplimentar pentru a o aduce la temperatura internă.

Nu există dovezi solide că acest amestec de plante „răcește corpul mai bine decât apa”, însă ingredientele sale pot contribui la hidratare și la starea generală de confort în timpul verii. Apa rămâne cea mai importantă băutură pentru prevenirea deshidratării, iar ceaiurile din plante pot completa aportul de lichide, nu îl înlocuiesc.

Dacă suferi de hipertensiune, boli renale, diabet, ești însărcinată sau urmezi un tratament medicamentos, este recomandat să ceri sfatul medicului înainte de a consuma regulat amestecuri din plante medicinale.

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